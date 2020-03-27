Зеленский: Если мы выполним условия МВФ, то в течение 15 дней получим первый транш, $1,75–2 млрд

27.03.2020, 22:31, Новости дня

Международный валютный фонд готов увеличить размер кредита в рамках новой программы сотрудничества с Украиной до $8 млрд, первый транш может поступить в течение 15 дней. Об этом вечером 27 марта заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По его словам, условия для начала выплат прежние – принятие законопроекта о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и голосование за земельную реформу во втором чтении.

“Никто не хочет дефолта в стране. Уверен, наши депутаты услышат меня и этого не случится. Мы договорились с руководством МВФ: как только мы выполним эти условия, в течение примерно 15 дней мы получим первый быстрый транш, приблизительно $1,75–2 млрд. Получим сразу в бюджет Украины, не в Национальный банк, а сразу в бюджет”, – сказал Зеленский.

В общей сложности, с учетом займа от Всемирного банка, Украина может рассчитывать на $10 млрд, отметил президент.

Он не уточнил, когда может состояться голосование по этим законопроектам. Ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будут обсуждаться меры по стабилизации экономики в условиях пандемии коронавируса, намечено на 30 марта.

7 декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев пока не получил.

Кроме того, Украина запросила у МВФ дополнительные средства для борьбы с эпидемией коронавируса. Источники “Экономической правды” сообщали, что Киев, возможно, попросит у МВФ увеличить финансирование в рамках программы EFF до $10 млрд, из которых $4,5 млрд потратит на преодоление последствий вспышки коронавирусной инфекции.

26 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что во время обсуждения с украинскими властями нового механизма EFF был достигнут “очень хороший прогресс”.