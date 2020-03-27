Рада 30 марта может рассмотреть законопроекты о рынке земли и запрете возврата “ПриватБанка” Коломойскому – Разумков

27.03.2020, 22:31, Новости дня

На внеочередную сессию Верховной Рады Украины, которая должна состояться в понедельник, 30 марта, могут быть вынесены два законопроекта, на принятии которых настаивает Международный валютный фонд. Об этом вечером 27 марта на брифинге после совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков. Трансляцию вел телеканал “Прямий”.

По его словам, речь идет о законопроекте об открытии рынка земли и законопроекте, который запрещает возврат национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому).

“Оба законопроекта зарегистрированы в Верховной Раде, и если все будет хорошо, они будут внесены в повестку дня [внеочередной сессии]”, – сказал Разумков, не уточнив, что может помешать внесению проектов в повестку дня.

Комментируя возможное принятие законопроекта о рынке земли, Разумков подчеркнул, что проект будет рассмотрен в соответствии с процедурой – таким образом, депутатам будет нужно проголосовать более 700 правок, прежде чем приступить к голосованию за закон в целом. “Будем смотреть, как пойдет работа в сессионном зале”, – добавил он.

27 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что для получения транша по новой программе сотрудничества Украине необходимо принять “законодательство, направленное на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы”.

По ее словам, принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

Источники “Экономической правды” сообщали, что Киев, возможно, попросит у МВФ увеличить финансирование в рамках программы EFF до $10 млрд, из которых $4,5 млрд потратит на преодоление последствий вспышки коронавирусной инфекции.