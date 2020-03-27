Коронавирус снижает свою активность – Центр общественного здоровья Украины

27.03.2020, 22:31, Новости дня

Исследования показывают, что коронавирус снижает свою активность. Об этом 27 марта в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин.

“Он уменьшает свою активность и, к тому же, он изменяет свои свойства до того, что он все больше приближается к обычному гриппу. Однако это не успокаивающий фактор, потому что от гриппа есть вакцина, от коронавирусной инфекции – нет ни специфического лечения, ни вакцины”, – сказал он.

По словам представителя ЦОЗ, у перенесших коронавирус не вырабатывается стойкого иммунитета к нему.

“Скорее всего, это будет та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно и она будет похожа на обычный грипп, с которым мы сталкиваемся каждый год. Скорее всего, она будет развиваться таким образом, что будет уменьшать свою вирулентность (степень заражения. – “ГОРДОН”)”, – отметил Кузин.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 559 тыс., из них 25 423 человека умерли, более 127 тыс. выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава на утро 27 марта, подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе трое – в Днепропетровской области. После ряд руководителей областей заявили о новых случаях заболевания. “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией с распространением коронавируса в стране.