 

Коронавирус снижает свою активность – Центр общественного здоровья Украины

27.03.2020, 22:31, Новости дня

Исследования показывают, что коронавирус снижает свою активность. Об этом 27 марта в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин.

“Он уменьшает свою активность и, к тому же, он изменяет свои свойства до того, что он все больше приближается к обычному гриппу. Однако это не успокаивающий фактор, потому что от гриппа есть вакцина, от коронавирусной инфекции – нет ни специфического лечения, ни вакцины”, – сказал он.

По словам представителя ЦОЗ, у перенесших коронавирус не вырабатывается стойкого иммунитета к нему.

“Скорее всего, это будет та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно и она будет похожа на обычный грипп, с которым мы сталкиваемся каждый год. Скорее всего, она будет развиваться таким образом, что будет уменьшать свою вирулентность (степень заражения. – “ГОРДОН”)”, – отметил Кузин.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 559 тыс., из них 25 423 человека умерли, более 127 тыс. выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава на утро 27 марта, подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе трое – в Днепропетровской области. После ряд руководителей областей заявили о новых случаях заболевания. “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией с распространением коронавируса в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / В Сирии ранены журналисты

24.03 / В «Яндекс.Такси» приняли меры для защиты от коронавируса

26.03 / Профсоюзный лидер: Решение президента о выходной неделе – это забота о здоровье работников

27.03 / МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита

19.02 / Форвард “Питтсбурга” Кросби признан первой звездой дня в НХЛ

26.03 / Новый гиперкар Lamborghini выявили на тестах

20.03 / Кремль опроверг обсуждение вопроса «закрытия» Москвы

17.03 / В Украине отменены все футбольные матчи

10.03 / Косачев заявил о направленности поправок к Конституции на укрепление России

18.02 / Песков: никаких российских войск в Ливии нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска