 

В Бельгии домашняя кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина

27.03.2020, 22:30, Разное

Сегодня, 27 марта, появилась информация о заражении в Бельгии коронавирусом COVID-19 домашней кошки. В ходе пресс-конференции, организованной госслужбой здравоохранения, вирусолог Стивен Ван Гухт рассказал, что животное инфицировано хозяином, у которого выявлены симптомы болезни.
Инцидент с заражением коронавирусом домашней кошки зарегистрирован ветеринарами Льежа. На неделю ранее симптомы инфицирования COVID-19 появились у хозяина животного. Подобные случаи, по словам специалистов, нетипичны и могут носить единичный характер, поэтому владельцам котов и собак не стоит сильно беспокоиться. Однако при заражении кого-либо из членов семьи по отношению к питомцам рекомендуют соблюдать все меры предосторожности, чтобы исключить вероятность инфицирования.

Ранее о выявленных случаях коронавируса у домашних животных сообщалось лишь единожды. Речь шла о собаке породы померанский шпиц. Ситуация имела место в Гонконге.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Производство электрического кроссовера Porsche Macan стартует в конце 2022 года

22.02 / Маленький Пиня и большая история

12.03 / Не «Сеть»*, а муть

15.03 / Мнение: От крымации к обнулу

17.03 / Высохший Канал имени Москвы поверг россиян в замешательство

04.03 / Развеяна надежда на существование «стволовых» яйцеклеток

08.03 / Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за санкций США

13.02 / “Умный” китайский коронавирус нашел новый способ распространения

22.02 / Прохор Весновей: что нельзя делать мужчинам 23 февраля

18.05 / БАД для суставов оказалась полезной для сосудов и сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска