В Бельгии домашняя кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина

27.03.2020, 22:30, Разное

Сегодня, 27 марта, появилась информация о заражении в Бельгии коронавирусом COVID-19 домашней кошки. В ходе пресс-конференции, организованной госслужбой здравоохранения, вирусолог Стивен Ван Гухт рассказал, что животное инфицировано хозяином, у которого выявлены симптомы болезни.

Инцидент с заражением коронавирусом домашней кошки зарегистрирован ветеринарами Льежа. На неделю ранее симптомы инфицирования COVID-19 появились у хозяина животного. Подобные случаи, по словам специалистов, нетипичны и могут носить единичный характер, поэтому владельцам котов и собак не стоит сильно беспокоиться. Однако при заражении кого-либо из членов семьи по отношению к питомцам рекомендуют соблюдать все меры предосторожности, чтобы исключить вероятность инфицирования.

Ранее о выявленных случаях коронавируса у домашних животных сообщалось лишь единожды. Речь шла о собаке породы померанский шпиц. Ситуация имела место в Гонконге.