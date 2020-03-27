Сотни россиян отправились из Киева в Москву на спецпоезде

27.03.2020, 22:16, Новости дня

Из Киева в Москву выехал специальный поезд, на котором в Россию возвращаются свыше 700 россиян. Они не могли покинуть Украину самостоятельно из-за карантина.

В связи с коронавирусом железнодорожное сообщение между двумя странами приостановлено в двустороннем порядке. О возвращении россиян домой договаривались внешнеполитические ведомства РФ и Украины.

С субботы Украина закроет границу, в том числе для эвакуации своих граждан, передает ТАСС.

Планировалось, что спецпоезд отправится в Россию в 19.36 мск. Однако проверку пассажиров проводили не только пограничники и таможенники, но и медики. Из-за этого состав задержался более чем на два часа.

Для граждан РФ открыли один из залов закрытого из-за карантина вокзала. В зал запускали по пять человек.

Проводники состава одеты в защитные костюмы.

Обстановка была спокойной. При этом на вокзале и рядом с ним находилось немного больше обычного представителей полиции.

Билеты приобрели 716 человек. В Киев пассажиров организованно доставили на автобусах из Одессы, Львова, Сум. Находящиеся в Киеве воспользовались такси – общественный транспорт не работает из- за карантина.

В российской столице спецпоезд заберет украинцев и доставит их в Киев, куда прибудет 29 марта.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закроет границы страны, в том числе для оставшихся за рубежом украинцев.