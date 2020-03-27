 

Мнение: Коронавирус и maxim_nm

27.03.2020, 22:11, Разное

Уже начал переживать, а куда это maxim_nm пропал? Чего это он выкладывает старые тексты, которые выкладывал раньше? Но сегодня успокоился, увидев свежий пост советского пропагандиста из Минска.

Но спокойствие быстро улетучилось, а беспокойство наросло. Оказывается, maxim_nm съездил Каталонию. И ходил без маски по стране, где погибло уже более четырех тысяч зараженных коронавирусом, из которых  750 человек скончались за минувшие сутки.

Разве можно быть таким беспечным?

Источник: Ирек Муртазин



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