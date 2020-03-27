Анастасия Волочкова получила в подарок от возлюбленного розу из туалетной бумаги

27.03.2020, 22:09, Разное

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram обнародовала новое фото, сделанное дома во время карантина. Танцовщица продемонстрировала подписчикам розу из туалетной бумаги, подаренную ей возлюбленным.

Анастасия Волочкова неоднократно признавалась, что очень любит цветы, но предпочтение отдаёт белым розам. Такие букеты от возлюбленного, личность которого балерина, кстати, всё так же продолжает скрывать, она часто демонстрирует в соцсети. Однако и в случае со знаменитостями коронавирус, вероятно, вносит свои коррективы, так как показанный Волочковой в недавней публикации цветок сделан из «дефицитного товара» – туалетной бумаги. В подписи к посту танцовщица заметила, эта роза имеет для неё особую ценность, потому что создана руками любимого человека.



В завершение публикации Анастасия Волочкова добавила, что ввиду закрытия цветочных салонов женщины могли бы предложить своим мужчинам заняться творчеством и собственноручно создавать для избранниц букеты из «подручных средств». Мнение фолловеров о предложении и продемонстрированном оригинальном образце hand made остается неизвестным из-за закрытия Волочковой возможности оставлять комментарии к постам.