 

Эксперт оценил возможность прорыва границы с Польшей возвращающимися на родину украинцами

27.03.2020, 22:08, Новости дня

«Сценарий прорыва границы сегодня невероятен. Но, конечно, у людей, которые бегут из-за рубежа на Украину, было мало времени, чтобы нормально подготовиться к возвращению на родину», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник по поводу многотысячных очередей, скопившихся на польско-украинской границе.

«Это скопление обусловлено тем, что власти нужно думать, всех ли людей запускать на территорию, создавать специальные карантинные зоны для них и таким образом решать вопрос пробок на границе. Очень высок риск того, что люди заразятся коронавирусом при таком скоплении или просто другими инфекциями в многодневных ожиданиях», – сказал руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, после объявления президента Украины Владимира Зеленского о закрытии границ, на пунктах пропуска со стороны Польши образовались многотысячные очереди из украинцев-«заробитчан», пытающихся вернуться домой.

По новым правилам, после 27 марта проехать через границу можно будет только на машине. Тем, у кого нет автомобиля, придется проситься попутчиками в проезжающие мимо авто.

«На границе творится сплошной ад и дурдом – тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски (у пары человек видел). И, конечно, никто их не проверяет, побыстрее бы пропустить. Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок» – рассказал изданию  «Страна.ua» житель Львова Владимир Михно, который приехал на машине из Польши в ночь на 27 марта.



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