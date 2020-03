Меган Маркл озвучила первый проект для Disney: где и когда его смотреть

27.03.2020, 22:06, Разное

С 1 апреля герцог и герцогиня Сассекские перестанут официально представлять британскую королевскую семью. С этого момента им будут недоступны все привилегии, причитавшиеся ранее, в том числе финансирование со стороны государства и охрана за счет налогоплательщиков Великобритании. Теперь Меган Маркл и принцу Гарри придется самостоятельно зарабатывать на жизнь. Ранее сообщалось, что в связи с новым статусом герцогиня хочет вернуться к актерской карьере и уже даже начала подыскивать себе агента.

В январе стало известно, что свой первый контракт Меган заключила со студией Disney. Впрочем, по сведениям инсайдеров, согласно условиям, она не получит и цента – это благотворительная работа. Вчера же в Instagram Disney был опубликован анонс первого проекта герцогини Сассекской. Она озвучила документальный фильм Elephant. Увидеть его можно будет на Disney+ уже 3 апреля. В тот же день на платформе выйдет фильм Dolphin Reef, озвученный Натали Портман.

Отметим, ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в США и обосновались в Лос-Анджелесе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Two new movies, two unforgettable journeys. Start streaming Disneynature’s Elephant, narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, and Disneynature’s Dolphin Reef, narrated by Natalie Portman, on April 3, only on #DisneyPlus.

Публикация от Disney (@disney) 26 Мар 2020 в 9:12 PDT

Напомним, вечером 8 января этого года герцог и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное заявление о своем желании начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган не только отказались от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и планируют зарабатывать самостоятельно, но и хотят сфокусироваться на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. Следующие две недели “мегзит” бушевал вовсю: Меган успела нанести визит в лондонский приют для животных как раз перед вылетом в Канаду.

18 января стало известно, что Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов – в основном за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус, из которой на той неделе был уволен весь персонал. А на следующий день после этого известия герцог Сассекский совершил первый после этих новостей официальный выход. Он посетил благотворительный ужин фонда Sentebale в ресторане The Ivy, где выступил с большой речью после всех январских событий. Меган же все это время активно встречалась с благотворительными организациями. Так, 15 января она посетила центр Downtown Eastside Women’s Centreи организацию Justice for Girls в Ванкувере. Сегодня же стало известно, что Меган и Гарри уволили всех своих подчиненных, проживающих в Великобритании, тем самым обрубив все рабочие ниточки, ведущие на родину принца Гарри.

HELLO! попытался разобраться, как принц Гарри решился на автономию от королевы Елизаветы II, какова в этом роль Меган Маркл, а также где и на что они теперь будут жить.