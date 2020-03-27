Знаменитый косметолог Оле Хенриксен: “Я смог предложить знаменитостям нечто уникальное”

27.03.2020, 22:06, Разное

Вы больше 40 лет работаете в индустрии красоты, с чего начинали?

Я был молодым танцором, путешествующим по всей Азии. И однажды из-за стресса у меня возникли проблемы с кожей. Мне подлечили ее в Индонезии, но я очень заинтересовался тем, как стоит обращаться со своей кожей, чтобы избежать повторения неприятного опыта. Уже позже меня стали интересовать уходовые продукты и их создание. Так я поступил в институт в Лондоне и, выпустившись с отличием, стал помогать мужчинам и девушкам следить за собой. Потом стал мечтать о Голливуде, где мой талант точно бы нашёл своё применение. После долгих стараний я переехал в Лос-Анжелес, Калифорнию, и стал работать со звёздами.

Кем были ваши первые звездные клиенты и кто они сейчас?

Это интересный вопрос. Нужно начать с того, что звезды всегда очень требовательны. Для них я заказал специальное медицинское оборудование и на своей “кухне” создавал уникальные средства по уходу за кожей. Я всегда хотел лучшего для своих клиентов, ведь среди них были Шарлиз Терон, Кэти Перри, Дэвид Боуи, Шэрон Стоун, Кайли Миноуг и многие другие. Все эти звёзды искали инноваций, новых возможностей ухода за кожей. Это я смог им предложить.

Как началось ваше сотрудничество с Sephora?

В то время я участвовал в огромном количестве телешоу, обо мне писали в журналах. Любой мой клиент всегда мог рассчитывать на первоклассное обслуживание, и об этом говорили. Первый шаг к нашему знакомству с Sephora сделал я. Я отправил им подарок со всеми моими средствами и обратился к руководителям компании в Сан-Франциско. Они позвонили и предложили мне самому представить продукцию. Затем приняли мой бренд, и он стал частью “семьи Sephora”. Это был огромный успех! Мой бренд стал бестселлером марки, получил 55 наград в разных странах мира, в разных номинациях. Я очень этим горд.

Были ли вы когда-нибудь в России? Что вы можете сказать о внешнем виде русских девушек и состоянии их кожи?

Нет, не был. Нужно отметить, что русские девушки очень следят за собой. Говорят, русские женщины – самые красивые на планете. В этом есть доля правды, потому что именно они вкладывают очень много сил в уход за собой. Поэтому и их кожа в отличном состоянии.

Как вы полагаете, почему ваш бренд так популярен? И почему русским девушкам стоит попробовать OLEHENRIKSEN?

Как вы знаете, у каждого бренда есть огромный ассортимент, разобраться в котором и мужчинам, и женщинам бывает трудно. Поэтому мы максимально облегчаем нашим клиентам задачу. У нас есть три линейки, каждая из которых имеет свой дизайн и отвечает своим целям. Такой customer friendly подход. Вы можете прийти в магазин и сразу понять, что вам нужно. Это очень привлекает людей и, думаю, понравится и русским девушкам.

Какой продукт – ваш любимый?

Мои продукты, как мои дети, я их все люблю (смеется). Каждая из линеек уникальна, и в каждой у меня есть фавориты. Но, наверное, особенное место в моем сердце занимает “банановая серия”, в частности крем вокруг глаз, праймер – это Banana Bright Eye Crème. Еще мне нравится PHAT Glow Facial, препятствующий старению. И, наверное, тоник Balancing Force Oil Control Toner.

Ваш бренд известен соединением натуральных ингредиентов и научных разработок. Как вы считаете, за какими средствами – будущее?

Вы знаете, сначала все продукты я создавал почти что “на кухне”. Очень важно чувствовать не только влияние новых тенденций, но и привносить в создание косметики нечто свое. Да, разработки очень важны, как и ингредиенты. Я много путешествовал, чтобы изучить разные природные компоненты, которые могут стать частью моих продуктов. Думаю, будущее за индивидуальным подходом к каждой косметической марке, только тогда каждая из них может стать успешной.

Какие бьюти-советы вы бы дали людям разных возрастов: 20, 30, 40 и 50 лет?

Я не верю в разделение кожи на возрасты. За ней всегда нужно ухаживать бережно, увлажнять ее, следить за ней. Уход за кожей должен отвечать не ее возрасту, а ее состоянию в данный момент. Если кожа повреждена – нужно ее напитать и восстановить, если она проблемная – нужно ее сбалансировать. Конечно, когда вы “в возрасте”, ваша кожа требует больше питания. Но вопрос лишь в том, какой объём того или иного продукта вы наносите. Может быть, вам нужно два слоя крема, например, для увлажнения. Просто стоит быть внимательней к запросам вашей кожи.

Как вы ежедневно ухаживаете за лицом?

Я использую разные средства, в зависимости от требований моей кожи. Но мне очень нравится банановый крем под глаза, праймер. В мае мне исполнится 61 год, я уже давно не так молод, поэтому на ночь наношу большое количество крема. А так – мой уход вполне стандартный.