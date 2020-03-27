Скажут ли «НЕТ!» росийские регионы?

27.03.2020, 22:02, Новости дня

Согласно свежему опросу, проведенному сотрудниками «Левада-центра», мнения россиян по поводу возможности обнуления президентских сроков Владимира Путина разделились почти поровну.

За предоставление действующему президенту возможности баллотироваться еще два раза на общий срок в 12 лет, выступают 48% опрошенных, против этого высказались 47%. Видеть Владимира Путина на посту главы государства после 2024 года хотели бы 46% респондентов «Левада-центра», тогда как в июле прошлого года этот показатель составлял 54%. Решительно против этого на данный момент выступают40%.

Идея внесения существенных поправок в российскую Конституцию была озвучена Путиным 15 января 2020 года во время очередного послания Федеральному Собранию РФ. И тогда же оппозиционные гражданские активисты стали проводить агитацию с целью не допустить этих поправок. Кампания активизировалась после того, как 10 марта депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков для Владимира Путина.

В ответ появилось открытое письмо российских ученых, писателей и журналистов, адресованное депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда РФ. Авторы письма отмечали: «Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму».

А со второй половины января, то есть сразу после президентского послания Федеральному собранию, стали создаваться неформальные объединения противников поправок в Конституцию. В числе наиболее активных групп – межрегиональная общественная кампания «НЕТ!», с некоторыми участниками которой побеседовала корреспондент Русской службы «Голоса Америки».

«Мы понимаем, что будут массовые фальсификации»

Член оргкомитета общественной кампании «НЕТ!» Андрей Пивоваров отметил, что Санкт-Петербург был в числе самых первых городов, где была развернута активная агитация против путинских поправок в Конституцию РФ. Сейчас региональные отделения кампании созданы во многих регионах России.

«Все больше людей понимают, что никакого отношения к демократизации эти поправки не имеют, – отметил Пивоваров в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки». «Мы встречаемся с людьми, пытаемся объяснить им, что основной смысл этих поправок в том, чтобы Владимир Путин и члены его команды оставались у власти вечно. Это просто попытка продлить себе полномочия, неважно – в должности главы Госсовета или президента. А то, во что эта идея завернута, это уже вторично. Именно поэтому поправки и подаются пакетом, поэтому им уделяется такое внимание в официальной прессе, поэтому власть заинтересована в их скорейшем принятии. Есть такая аналогия: вам подсовывается договор, в котором написано очень много хороших слов, но самая важная часть набрана мелким шрифтом. И вам предлагают подписать его как можно быстрее. Так вот, и то, и другое это – обман. Об этом мы и рассказываем людям», – продолжает Андрей Пивоваров.

Одиночный пикет у станции метро в Петербурге

Для продвижения этой идеи члены движения «НЕТ!» используют интернет-сайты, где выкладывают видеоролики с обращениями известных оппозиционеров. Кстати, 11марта сайт кампании против внесения поправок в Конституцию был заблокированна основании решения Таганского районного суда Москвы. Правда, вскоре после этого было запущено зеркало заблокированного сайта.

«Мы пытаемся мобилизовать наших сторонников в разных регионах, чтобы они доносили до своих друзей и родственников нашу позицию. И заодно ищем тех, кто может быть нашими наблюдателями на избирательных участках в день голосования. Потому что мы понимаем, что будут массовые фальсификации для того, чтобы любыми способами добиться нужного властям результата», – говорит петербургский собеседник «Голоса Америки».

«Состав группы по внесению поправок способен вызвать только смех»

Представитель комитета «НЕТ!» в Челябинске Денис Ибрагимов отмечает, что в их региональном отделении есть и члены движения «Открытая Россия», и «яблочники», и экологические активисты. «Мы присоединились к организованному партией “Яблоко” пикету против путинских поправок в Конституцию и затрагивали эту тему на митинге памяти Бориса Немцова. Какого-то активного противодействия со стороны властей я не заметил, но, как обычно, на эти мероприятия приходили сотрудники местного центра “Э”, фотографировали плакаты, записывали происходящее на видео.

В дальнейшем мы планируем согласовывать пикеты для сбора подписей под манифестом кампании “НЕТ!”. С его текстом в электронном виде можно познакомиться на сайте. А в бумажном виде мы будем его раздавать на этих пикетах, которые хотим организовывать в самых людных местах Челябинска. Кроме того, мы записали видеообращения известных общественных активистов, где они говорят, почему они решили сказать “нет” поправкам. И мы выкладываем эти ролики в соцсетях», – рассказывает Ибрагимов.

В этих роликах звучат протесты не только против продления полномочий президента России Владимира Путина, то также содержится острая критика в адрес губернатора челябинской области Алексея Текслера, активно продвигающего идею поправок и в адрес главы городской администрации Натальи Котовой. Заодно активисты призывают обратить внимание на неблагополучную экологическую обстановку в городе, неофициально именуемом “Танкоградом”.

«Люди, которые подходили к нам во время наших акций, в большинстве своем говорили, что все эти поправки направлены только на то, чтобы Путин и дальше оставался у власти. Что он уже правит дольше, чем Брежнев, а такие проблемы, как бедность, безработица, плохая экология так и не решаются. Люди соглашаются с тем, что ельцинская Конституция имеет изъяны, но они против того, чтобы изменения принимались в спешном порядке. А то, что в группу по разработке поправок включены деятели, не имеющие никакого отношения к юриспруденции, вызывает только смех», – свидетельствует челябинский представитель кампании «НЕТ!».

И подытоживает: «Сейчас сложно прогнозировать, скольких людей нам удастся убедить в неправомерности принятия этих поправок. Но за последнее время настроения людей заметно изменились, и даже те, кто раньше поддерживал, Путина теперь говорят, что после так называемой “пенсионной реформы” не станут за него голосовать. Я думаю, что такого результата, как раньше, то есть 86% поддержки, и тем более – 146%, больше не будет».

В тексте манифеста, о котором упоминал Денис Ибрагимов, есть такие слова: «Мы утверждаем: под видом перемен нам предлагают конституционный переворот. Именно поэтому изменение Конституции происходит в такой спешке, с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии. Вместо Конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума – нелегитимное “общероссийское голосование”. То, что голосовать предлагается “пакетом”, свидетельствует: организаторы переворота сами понимают, что не все представленные ими поправки понравятся гражданам».

И далее: «…мы, граждане России, подписавшие этот манифест, призываем всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к нашему заявлению и принять участие в массовой общественной кампании».

Что находится под корочкой «сладкого пирога»?

Отложенное в связи пандемией коронавируса голосование по поправкам в Конституцию и объявленные Владимиром Путиным 9-дневные каникулы внесли коррективы в деятельность региональных отделения общественной кампании «НЕТ!».

Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» рассказал координатор кампании по Тюмени Никита Кышко. «Самое главное – у нас появилось дополнительное время на развернутую агитацию в связи с теми решениями, которые принимает власть. Наша задача – максимально оповестить население о том, что происходит на самом деле. Все поправки изначально подавались народу, как некий “сладкий пирог” с начинкой из социальных пособий, горячего питания для школьников, гарантированных зарплат и так далее.

И люди, которые собираются идти голосовать, в большинстве не вникали в суть этих поправок, то есть в то, что таится под “корочкой” этого “сладкого пирога”. И мы считаем необходимым открыть людям глаза на суть главной поправки, то есть на продление полномочий Путина», – образно поясняет тюменский координатор кампании «НЕТ!».

Поначалу оппозиционные гражданские активисты, по словам Кышко, полагали, что будет предложен «казахстанский вариант», когда многолетний президент занимает должность главы некоего властного органа, стоящего над парламентом, а на свое место выдвигает послушного ставленника. «Но все оказалось наглее и глупее, то есть было принято решение об обнулении сроков Путина и о предоставлении ему возможности баллотироваться вновь, невзирая на предыдущие сроки правления», – продолжает он.

В Тюмени сторонники кампании «НЕТ!» проводили совместные митинги с членами КПРФ и Либертарианской партии, а также с внепартийными активистами. И убедились, что многие пожилые люди, ранее голосовавшие за Владимира Путина, теперь выступают против того, чтобы он оставался у власти еще на 16 лет. Местные власти согласовали митинги, правда, с учетом эпидемиологической обстановки, поставили верхний предел участников акций в 50 человек. «На митинг КПРФ пришло, примерно, вдвое больше народу, что для зажиточной и аполитичной Тюмени – очень неплохой показатель. Росгвардия, полиция и наш “любимый” центр “Э” наблюдали со стороны, но не препятствовали нам.

Мы говорили, что нельзя голосовать за единый пакет поправок, и оказалось, что мы можем найти общий язык и с левыми, и с правыми, потому что в такие экстренные моменты партийные разногласия уходят на дальний план», – отмечает Никита Кышко.

И подытоживает, что в связи с объявленным карантином и запретом на проведение публичных акций активность кампании «НЕТ!» перемещается в on-line пространство.