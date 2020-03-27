Андрей Нечаев: «Cреднему классу просто залезли в карман»

27.03.2020, 22:02, Новости дня

Во всем мире принимаются экстренные меры, призванные смягчить последствия от пандемии коронавируса и спасти национальные экономики. В этом контексте Сенат США одобрил беспрецедентный пакет антикризисной экономической помощи объемом 2,2 триллиона долларов, направленный на поддержку бизнеса, пособия по безработице и развитие системы здравоохранения.

Масштабный пакет включает фонд в размере 500 миллиардов долларов, которые пойдут на поддержку наиболее пострадавших отраслей. Предполагается, что американцы смогут быстро получить единовременную выплату, размер которой составит 1200 долларов на человека, 2400 на семейную пару или 3000 на семью из четырех человек.

Пакет также предусматривает выделение дополнительных 100 миллиардов больницам и другим медицинским учреждениям, которые остро нуждаются в медицинском оборудовании, а также серьезно расширяет выплаты по безработице, чтобы помочь заболевшим COVID 19 работникам или уволенным во время кризиса.

Германия ассигновала пакет мер на сумму до 750 миллиардов евро ($808,43 миллиарда) для смягчения последствий вспышки коронавируса.

Тем временем правительство России объявило о создание антикризисного фонда в размере 300 миллиардов рублей. Предполагается, что фонд будет наполняться том числе за счет «оптимизации» расходов федерального бюджета. Президент РФ Владимир Путин в ходе недавнего телеобращения также пообещал льготы отдельным категориям граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посулил жителям столицы старше 65 лет, а также лицам с рядом хронических заболеваний, пособие в 4 тысячи рублей, правда, вторая часть суммы гарантирована только тем, кто не нарушит карантинный режим. Одновременно столичным пенсионерам, школьникам и студентам на этот период отменили бесплатный проезд в общественном транспорте.

Русская служба «Голоса Америки» поговорил на актуальную тему с экс-министром экономики России, доктором экономических наук Андреем Нечаевым:

Виктор Владимиров: Как вы оцениваете одобренный Сенатом США пакет антикризисных мер?

Андрей Нечаев: Мне понравилась намеченная программа действий. Потому что, как мне показалось, она направлена как раз на наиболее болезненные точки в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Я предлагал и в России сделать примерно то же самое, оказав в первую очередь поддержку населению, особенно малоимущему и семьям, оказавшимся в трудном положении. А дальше уже через наращивание потребительского спроса за счет дополнительных денежных вливаний получит поддержку и бизнес. Понятно, что малообеспеченные слои населения не будут сберегать деньги, а тут же принесут их на рынок. Также заслуживает одобрения увеличение пособий по безработице и меры по поддержке малого бизнеса, наиболее пострадавшего сектора во всех странах, особенно в том, что касается сферы услуг. Поэтому мне кажется, что это адекватная ситуации программа.

В.В.: Как на этом фоне выглядят аналогичные меры, выработанные правительством Российской Федерации?

А.Н. Понятно, что российские экономика и бюджет по масштабам существенно меньше американских. Нам такие суммы и не снились. При этом справедливости ради надо сказать, что в США медицинское обслуживание многократно дороже, чем в России. Поэтому и денег тут соответственно требуется много больше. Система цен в наших странах разная. В России все еще господствует государственная медицина, которая финансируется из федерального и региональных бюджетов. Тем не менее, масштабы финансовых вливаний, конечно, несравнимы, а планы США впечатляют.

В.В.: Что вы думаете по поводу предложений, озвученных в недавнем телеобращении Владимира Путина?

А.Н.: Они представляются мне крайне противоречивыми. Потому что, с одной стороны, Путин предложил некоторые дополнительные выплаты – скажем, на детей (до 3-х лет – В.В.), что можно только приветствовать. Положительно воспринимается и сохранение льгот, которые имеют семьи, без дополнительного подтверждения. Чтобы понимала ваша аудитория, в Москве, например, если семья получает субсидии на оплату ЖКХ, то она каждые полгода должна предоставлять документы, подтверждающие уровень ее доходов и материальной обеспеченности. А соответствующие комиссии каждый раз заново должны принимать решение, что эти субсидии обоснованы. Сейчас эта процедура будет заморожена.

Но, с другой стороны, довольно большое волнение и даже возмущение среди граждан вызвало введение налога на проценты по депозитам и процентные доходы по ценным бумагам. Это, конечно, удар по среднему классу под предлогом борьбы с коронавирусом и необходимости поддержки малоимущих. А ссылки на то, что такой опыт есть в других странах (в частности, эти дивиденды облагаются налогом в США), неуместны. В нынешней обстановке реальные ставки по депозитам фактически нулевые, а если считать в валюте, то сильно отрицательные. Средняя ставка по депозитам размером более миллиона рублей, по данным Агентства страхования вкладов, в конце прошлого года составила 5,6%. А рубль девальвировался по отношению к доллару и евро процентов на 30. Легко посчитать, насколько обесценились вклады населения. К тому же ожидается скачок инфляции примерно в два раза. В любом случаем к мерам помощи это, разумеется, отнести никак нельзя. Среднему классу просто залезли в карман.

В.В.: Что, по-вашему, дает недельный отпуск, в который президент отправил россиян?

А.Н.: Для победы над коронавирусом недели явно недостаточно. Поэтому это скорее попытка приостановить рост эпидемии, подготовить дополнительные места в больницах, перепрофилировать клиники. Это просто вынужденная промежуточная мера. Понятно и другое: фактически борьба с вирусом идет за счет частного бизнеса. Бюджетные учреждения все равно живут по смете, у них деньги зарплату так или иначе предусмотрены. А если частная компания останавливает свою деятельность на неделю, у нее доходов нет, выручки нет, а зарплату людям надо платить. Поэтому это просто материальный удар по финансовому состоянию компании, а не помощь. И в результате тех компаний, которые остро нуждаются в поддержке, окажется больше, чем их раньше. Я уж не говорю о том, что согласно Трудовому кодексу вводить дополнительные выходные можно только постановлением правительства, которое должно быть принято не менее, чем за месяц до этой меры. Тут есть еще и юридическая коллизия.

В.В.: Владимир Путин на видеоконференции лидеров стран «Большой двадцатки» предложил ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости. Как вам такой шаг?

А.Н.: Это удачный политический ход. Ясно, что реально, может быть, какие-то считанные проценты товаров первой необходимости попадают под санкции – лекарства и так далее. Но поскольку санкции для России, конечно, достаточно болезненные, то почему бы на фоне общей паники в мире по поводу коронавируса не попытаться? Это выигрышный ход. Другое дело, неизвестно, как на эту инициативу отреагируют в мире. В США, наоборот, рассматривают возможность введения новых санкций (в отношении РФ) за обрушение рынка нефти. ЕС, думаю, сейчас не до России и не до санкций. Но чисто теоретически тут могут быть варианты.