В Петербурге водители устроили драку после ДТП

27.03.2020, 21:54, Разное

В Петербурге водители, попавшие а аварию, устроили драку. ЧП произошло на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта.

По данным газеты “Петербургский дневник”, дошло до того, что проезжавшим мимо автомобилистам пришлось разнимать повздоривших мужчин. На данный момент нет информации о том, есть ли пострадавшие и кто стал виновником ДТП, пишет ИА “Невские новости”.