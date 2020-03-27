 

В Петербурге водители устроили драку после ДТП

27.03.2020, 21:54, Разное

В Петербурге водители, попавшие а аварию, устроили драку. ЧП произошло на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта.

По данным газеты “Петербургский дневник”, дошло до того, что проезжавшим мимо автомобилистам пришлось разнимать повздоривших мужчин. На данный момент нет информации о том, есть ли пострадавшие и кто стал виновником ДТП, пишет ИА “Невские новости”.



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