Мнение: Подготовка войск РХБЗ к противодействию эпидемии.

27.03.2020, 21:53, Разное

Подготовка войск РХБЗ к противодействию распространению эпидемии. Учения по стране идут с 25 марта.

Реальный боевой опыт уже получает группировка РХБЗ в Италии.

Проверка готовности войск РХБЗ Центрального и Западного военных округов к возникновению угрозы заражения и вирусных инфекций.

Повышение готовности военно-транспортной авиации к переброски сил и средств в районы заражения.

Развертывание полевого госпиталя под Екатеринбургом медицинским спецназом Центрального Военного Округа.

PS. У нас анонсировали постройку в Севастополе модульного инфекционного центра МО РФ, который должен начать работу с 15 мая. При необходимости, ресурсы военных будут задействованы для оказания помощи и поддержки гражданским медикам.

Плюс видео Универсальной станции специальной обработки для войск РХБЗ. Пришло ее время.

Стоит отметить, что на последних выставках "Армия" в Алабино, в экспозиции специальной военной техники было немало различных новинок для войск РХБЗ (хотя тогда они не казались наиболее интересными на фоне других выставочных достропримечательностей), так что кое-что наверное увидим и на практике.