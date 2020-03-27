Эксперты советуют посмотреть эти фильмы в условиях самоизоляции

27.03.2020, 21:53, Разное

Зарубежные эксперты назвали романтические киноленты с захватывающим сюжетом, которые помогут преодолеть трудности самоизоляции в условиях пандемии. Они советуют посмотреть эти фильмы, наполненные положительными эмоциями, сближающими людей.

Примером такого кинопроизведения специалисты считают американский сериал Брайана Фуллера «Мёртвые до востребования». Комедийно-драматический фильм рассказывает историю пекаря, который наделен способностью поддерживать жизнь в умерших людях, прикасаясь к ним, но только на несколько мгновений. Правила и любовь не могут быть совмещены, считает главный герой. Мелодрама «В метре друг от друга» также повествует о непреодолимой преграде, которую воздвигла болезнь, но для истинной любви преодолеть её вполне реально, так как она оказывается сильнее.

Теплые чувства переполняют зрителей во время просмотра фильма «Дом у озера» в котором играют любимые многими актеры – Киану Ривз и Сандра Буллок. На этот раз само время разделяет их, и только листы бумаги позволяют поддерживать общение. Свой выбор в пользу любви делают и герои кинолент «Весь этот мир» и «Под колпаком».