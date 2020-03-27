 

Эксперты советуют посмотреть эти фильмы в условиях самоизоляции

27.03.2020, 21:53, Разное

Зарубежные эксперты назвали романтические киноленты с захватывающим сюжетом, которые помогут преодолеть трудности самоизоляции в условиях пандемии. Они советуют посмотреть эти фильмы, наполненные положительными эмоциями, сближающими людей.
Примером такого кинопроизведения специалисты считают американский сериал Брайана Фуллера «Мёртвые до востребования». Комедийно-драматический фильм рассказывает историю пекаря, который наделен способностью поддерживать жизнь в умерших людях, прикасаясь к ним, но только на несколько мгновений. Правила и любовь не могут быть совмещены, считает главный герой. Мелодрама «В метре друг от друга» также повествует о непреодолимой преграде, которую воздвигла болезнь, но для истинной любви преодолеть её вполне реально, так как она оказывается сильнее.

Теплые чувства переполняют зрителей во время просмотра фильма «Дом у озера» в котором играют любимые многими актеры – Киану Ривз и Сандра Буллок. На этот раз само время разделяет их, и только листы бумаги позволяют поддерживать общение. Свой выбор в пользу любви делают и герои кинолент «Весь этот мир» и «Под колпаком».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Ученые из США создали бесфокусную ультратонкую линзу

18.03 / Caviar выпустила в России iPhone 11 Pro с антимикробным покрытием

16.03 / В Сургуте нашли человеческий эмбрион в канализации

16.03 / Мнение: Покажите письма за вас

19.02 / Apple в ближайшие несколько лет будет использовать в iPhone 5G-модемы от Qualcomm

27.02 / Шокирующий график: Коронавирус по многим пунктам обогнал эболу, атипичную пневмонию и свиной грипп

17.02 / Мнение: Сын топ-менеджера «Газпрома» стал миллиардером

16.02 / Виталина Цымбалюк-Романовская публично извинилась перед Арменом Джигарханяном

24.03 / Галина Боб снялась полностью обнаженной для рекламного ролика

18.03 / Ученые рассказали, почему коронавирус победить сложнее его предшественника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска