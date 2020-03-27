Личное: Зачем заболел Лещенко?

27.03.2020, 21:44, Разное

Два дня жутко переживала за Лещенко. Певца, со всех вокзалов поезда, госпитализировали с пневмонией в Коммунарку, где почти сразу перевели в реанимацию.



Фото: Соцсети

«Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — рассказал главврач больницы Денис Проценко.

Ну, хорошо, что теперь всё хорошо! Однако, что хорошо самому Лещенко, может обернуться крутой жопой для всех остальных.

Оказывается, Лев Валерьянович ещё с 10 марта, когда вернулся в Россию из США, чувствовал себя плохо, но не ограничил себя в работе.

Во-первых, 19 марта Лещенко припёрся к Малахову, где в окружении Укупника, Рубальской, Хазанова рассказывал всем, что в коронавирус не верит.

Фигня, мол, это всё. И расцеловался со всеми.

Думаете, это всё? Нет. Есть ещё и во-вторых: Лещенко посетил день рождения сестры Игоря Крутого 13 марта.



Фото: Соцсети

Тут были все: Сися Кудрявцева, Крутые, Коля Пшеничка Басков, дедушка Валерий Леонтьев, Розенбаум, Газманов, Серов, Алсу — ой, да кого там только не было?

Все были — посмотрите на моём канале видео!

Игорёк очень любит широко отмечать всякие юбилеи. Чума вокруг? Устроим пир!

Игорь Николаев, например, уже болен и сдал анализы. На очереди, как я понимаю, все остальные.

Что я хочу сказать по поводу безалаберности Льва Валерьяновича? Если коронавирус выкосит Розенбаума, будет жалко, конечно. Но с другой стороны, может это всё отучит наших чёрных дыр сосаться в гланды при встрече, беспорядочно совокупляться и устраивать пир во время чумы?

Как считаете?