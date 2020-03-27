Мнение: Ситуация в мире может вынудить Газпром остановить «Северный поток-2»

27.03.2020, 21:35, Разное

«Газпром» вслед за «Роснефтью» оказался перед перспективой огромных убытков. Цены на газ рухнули вслед за нефтяными котировками, а эпидемия коронавируса в Европе, главном экспортном рынке монополиста, грозит дальнейшим снижением потребления «голубого» топлива.

Возникает закономерный вопрос, что будет с недостроенным «Северным потоком-2» и ценами на газ в самой России?

Ситуация для отечественной экономики, ориентированной на экспорт углеводородов, выглядит плачевной. Нефть торгуется на уровне 25 долларов за баррель, газ на европейском спотовом рынке – в районе 100 долларов за тысячу кубометров. Аналитики пытаются проводить параллели с 2004 годом, но сейчас из-за фактора пандемии нет надежды на рост производства и спроса. Так, власти пораженной коронавирусом Италии заявили о приостановке работы любой промышленности, за исключением жизненно необходимой. К слову, Италия считалась вторым по величине импортером российского газа в ЕС после Германии.

В воздухе отчетливо пахнет объявлением форс-мажора по закупке газа у «Газпрома», как это ранее сделал уже Китай по своим контрактам. Для отечественного монополиста это угрожает резким снижением доходов. Справедливости ради отметим, что проблемы назревают не только у нашего «национального достояния». Из-за временного закрытия китайского рынка свои СПГ-проекты начали пересматривать американские производители. Компания Tellurian заявила о вынужденном сокращении 38% своих сотрудников. Ее конкурент Cheniere допускает перенос сроков запуска дополнительных мощностей завода Corpus Christi.

Большой вопрос, как отечественная государственная корпорация намерена бороться с экономическими трудностями. Как правило, это делают за счет урезания расходов на второстепенные или непрофильные проекты. Например, можно уменьшить траты «Газпрома» на содержание футбольного клуба «Зенит» или на строительство гостиничного комплекса с яхт-клубом на Стрельне. Можно сократить зарплаты и бонусы топ-менеджмента компании, финансируемой из федерального бюджета. Чтобы было понятно, о каких суммах идет речь: по итогам 2018 года руководство «Газпрома» получило на 16 человек совокупно свыше 2,5 миллиарда рублей.

Скажем прямо, нечто подобное произойдет в последнюю очередь. Второй вариант компенсировать свои потери для госкорпорации – это повысить цены на газ для собственного населения. Так, сегодня Центральная Россия приносит «национальному достоянию» больше, чем экспорт газа в Европу в пересчете на стоимость тысячи кубометров. Впрочем, некоторые эксперты считают, что сейчас время для повышения тарифов для россиян не пришло. Видимо, сперва надо будет проголосовать за изменения Конституции и пресловутую бесконечную «стабильность».

Наконец, под нож может попасть даже «Северный поток-2». С одной стороны, его надо достраивать – в Берлине четко дали понять, что ждут от Москвы трубопровод «под ключ». С другой стороны, после подписания 5-летнего транзитного соглашения с Украиной острота вопроса снизилась. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» где-то блуждает по морям, США и Польша ставят очередные препоны на пути достройки газопровода. Из-за эпидемии, которую так и не успели взять под контроль, снижается производство и деловая активность в Европе, а значит, и потребление «голубого топлива».

Получается, все больше факторов сводится к тому, что «Северный поток-2» станет долгостроем.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/195812.html