 

Мнение: Ситуация в мире может вынудить Газпром остановить «Северный поток-2»

27.03.2020, 21:35, Разное

«Газпром»  вслед за «Роснефтью» оказался перед перспективой огромных убытков. Цены  на газ рухнули вслед за нефтяными котировками, а эпидемия коронавируса в  Европе, главном экспортном рынке монополиста, грозит дальнейшим  снижением потребления «голубого» топлива.

Возникает закономерный вопрос, что будет с недостроенным «Северным потоком-2» и ценами на газ в самой России?

Ситуация для отечественной экономики,  ориентированной на экспорт углеводородов, выглядит плачевной. Нефть  торгуется на уровне 25 долларов за баррель, газ на европейском спотовом  рынке – в районе 100 долларов за тысячу кубометров. Аналитики пытаются  проводить параллели с 2004 годом, но сейчас из-за фактора пандемии нет  надежды на рост производства и спроса. Так, власти пораженной  коронавирусом Италии заявили о приостановке работы любой промышленности,  за исключением жизненно необходимой. К слову, Италия считалась вторым  по величине импортером российского газа в ЕС после Германии.

В  воздухе отчетливо пахнет объявлением форс-мажора по закупке газа у  «Газпрома», как это ранее сделал уже Китай по своим контрактам. Для  отечественного монополиста это угрожает резким снижением доходов.  Справедливости ради отметим, что проблемы назревают не только у нашего  «национального достояния». Из-за временного закрытия китайского рынка  свои СПГ-проекты начали пересматривать американские производители.  Компания Tellurian заявила о вынужденном сокращении 38% своих  сотрудников. Ее конкурент Cheniere допускает перенос сроков запуска  дополнительных мощностей завода Corpus Christi.

Большой вопрос,  как отечественная государственная корпорация намерена бороться с  экономическими трудностями. Как правило, это делают за счет урезания  расходов на второстепенные или непрофильные проекты. Например, можно  уменьшить траты «Газпрома» на содержание футбольного клуба «Зенит» или  на строительство гостиничного комплекса с яхт-клубом на Стрельне. Можно  сократить зарплаты и бонусы топ-менеджмента компании, финансируемой из  федерального бюджета. Чтобы было понятно, о каких суммах идет речь: по  итогам 2018 года руководство «Газпрома» получило на 16 человек совокупно  свыше 2,5 миллиарда рублей.

Скажем прямо, нечто подобное  произойдет в последнюю очередь. Второй вариант компенсировать свои  потери для госкорпорации – это повысить цены на газ для собственного  населения. Так, сегодня Центральная Россия приносит «национальному  достоянию» больше, чем экспорт газа в Европу в пересчете на стоимость  тысячи кубометров. Впрочем, некоторые эксперты считают, что сейчас время  для повышения тарифов для россиян не пришло. Видимо, сперва надо будет  проголосовать за изменения Конституции и пресловутую бесконечную  «стабильность».

Наконец, под нож может попасть даже «Северный  поток-2». С одной стороны, его надо достраивать – в Берлине четко дали  понять, что ждут от Москвы трубопровод «под ключ». С другой стороны,  после подписания 5-летнего транзитного соглашения с Украиной острота  вопроса снизилась. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» где-то  блуждает по морям, США и Польша ставят очередные препоны на пути  достройки газопровода. Из-за эпидемии, которую так и не успели взять под  контроль, снижается производство и деловая активность в Европе, а  значит, и потребление «голубого топлива».

Получается, все больше факторов сводится к тому, что «Северный поток-2» станет долгостроем.    

Источник https://narodreporter.livejournal.com/195812.html

Источник: Теория элит



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