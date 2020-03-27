 

Воспитательнице в Петербурге предъявили обвинение в гибели трехлетней девочки

27.03.2020, 21:30, Новости дня

Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение воспитательнице детского сада, из-за халатности которой во время прогулки погибла трехлетняя девочка.

По версии следствия, 26 марта 29-летняя обвиняемая не следила должным образом за группой детей во время прогулки на детской площадке, отвлекаясь на посторонние занятия. В результате девочка из группы повисла между перегородками игровой лестницы. Почти десять минут ребёнок не мог самостоятельно освободиться и получил тупую травму шеи с повреждением спинного мозга, передает управление Следственного комитета Санкт-Петербурга.

На данный момент, в отношении воспитательницы возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.

Ранее случай халатности педагога был отмечен в московской школе №1415, где 25 учеников получили ожоги роговицы глаз. По этому случаю СК возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / В ЕС потребовали от Эрдогана прекратить «шантаж» беженцами

24.02 / Захарова высмеяла заявления о наличии у Нидерландов свидетеля запуска «Бука» по Boeing

18.02 / На Донбассе погиб один украинский солдат, четверо ранены

20.02 / Скончались два пассажира Diamond Princess. Еще у двоих россиян обнаружили коронавирус

25.02 / Суд в Киеве обязал миграционную службу повторно рассмотреть заявление казахстанской активистки Жанары Ахмет

15.02 / Зеленский упрекнул Трампа за заявления о коррумпированной Украине

05.02 / Разногласия между Москвой и Анкарой из-за Сирии: шанс для Вашингтона

17.02 / “Богатые мужчины старыми не бывают”. Михаил Поплавский прокомментировал отношения со студентками

17.03 / Режим повышенной готовности ввели в Калининградской области

09.02 / Новый китайский посол привез в Россию послание на двух языках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска