 

Воспитательнице в Петербурге предъявили обвинение в гибели трехлетней девочки

27.03.2020, 21:30, Новости дня

Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение воспитательнице детского сада, из-за халатности которой во время прогулки погибла трехлетняя девочка.

По версии следствия, 26 марта 29-летняя обвиняемая не следила должным образом за группой детей во время прогулки на детской площадке, отвлекаясь на посторонние занятия. В результате девочка из группы повисла между перегородками игровой лестницы. Почти десять минут ребёнок не мог самостоятельно освободиться и получил тупую травму шеи с повреждением спинного мозга, передает управление Следственного комитета Санкт-Петербурга.

На данный момент, в отношении воспитательницы возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.

Ранее случай халатности педагога был отмечен в московской школе №1415, где 25 учеников получили ожоги роговицы глаз. По этому случаю СК возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Грету Тунберг позвали лечиться от коронавируса в России

19.02 / Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: На Донбассе у нас забрали 152 магазина. Захарченко звал поговорить. Сейчас ими владеет его жена или любовница

19.02 / Всемирный русский собор возмутился реакцией на заявление протоиерея Смирнова

15.03 / В Испании за сутки около 100 человек умерли от коронавируса, еще 2 тысячи заразились

15.02 / Украина добыла еще две медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе

07.02 / В Госдуме не поддержали предложение о внесении в Конституцию понятия «русских»

17.02 / Пропавших под Ростовом детей нашли мертвыми

21.03 / Не ищите концы, стервятники!

24.02 / Излечившиеся от коронавируса снова заболели

27.02 / На волосах журналиста Голунова обнаружили следы наркотиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска