МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита

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27.03.2020, 21:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ требует от Киева открыть рынок земли для получения нового кредита.

Об этом информирует ТАСС.

«Сейчас мы договорились об увеличении программы… Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 млрд долларов», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

Первый транш может составить 2 млрд долларов в случае подписания новой программы, добавил он.

Президент отметил, что внеочередное заседание Рады по секвестру бюджета на 2020 год пройдет в понедельник. На заседании планируется внести изменения в бюджет, перераспределение средств связано с распространением коронавируса, сказал Зеленский.

Во вторник Украина попросила о реструктуризации долга на фоне ситуации с коронавирусом.

В пятницу в МВФ заявили, что мировая экономика погрузилась в рецессию.



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