Складной флагман Samsung Galaxy Fold 2 на новом рендере сравнили с Huawei P40 Pro+

27.03.2020, 21:30, Разное

Интернет-пользователи сравнили оснащённый гибким дисплеем флагманский смартфон Galaxy Fold 2 от южнокорейского бренда Samsung Group, показанный на новом рендере, с мобильным телефоном топового уровня Huawei P40 Pro+, презентованным днём ранее. Сходство устройств обусловлено одинаковым оформлением блоков основных камер.

Как пояснили эксперты, немало производителей смартфонов сейчас массово начали реализовывать в своих продуктах решение, предусматривающее широкий блок камеры, установленной в углу корпуса. Впервые такой дизайн появился в устройстве флагманского уровня Smartisan Nut Pro 3 – и, как говорится, пошло-поехало. Подобным образом разработчики оформили камеры на моделях Samsung Galaxy S20, но всё же Huawei P40 Pro+ по какой-то причине визуально стал более похож на южнокорейскую новинку.

Стоит отметить, новый рендер не является официальным, а потому серийная модель смартфона Galaxy Fold 2 вполне может оказаться более схожей со своими «сородичами», а не с продуктами конкурента.

К слову, камеры обеих моделей смартфонов схожи между собой не только в плане визуального оформления: в них также имеется одинаковое количество датчиков – по 5 единиц.