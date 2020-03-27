Культура Новой Гвинеи оказалась более древней, чем считалось ранее

27.03.2020, 21:20, Новости дня

На Новой Гвинее впервые были обнаружены признаки культурного роста, которые в сельском хозяйстве отразились в образе жизни и в производстве инструментов.

Во время раскопок в высокогорной местности специалисты обнаружили артефакты, который свидетельствуют о культурном росте, произошедшем около 4200-5050 лет назад. Экспертами был найден фрагмент вырезанного из камня лица животного или человека. Вероятно, находка имела ритуальное значение. Также специалисты обнаружили два каменных пестика со следами орехового и фруктового крахмала. Был найден инструмент для резки или рубки камня, а также камень с глубокими надрезами, который был окрашен.

По словам ученых, развитие сельского хозяйства в Новой Гвинее привело к появлению морской торговли. Химический анализ найденных фрагментов показал, что инструмент из обсидиана был импортирован с острова, который находится на расстоянии не менее 800 километров от Новой Гвинеи.