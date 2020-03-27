 

Ученые рассказали о диете неандертальцев

27.03.2020, 21:20, Новости дня

Раскопки подтвердили, что в Португалии в районе Фигейра-Бравы обитали неандертальцы.

Исследование показало, что они занимались сбором моллюсков и часто ловили рыбу. По мнению ученых, употребление неандертальцами большого количества продуктов, которые богаты жирными кислотами, способствовало повышению когнитивных навыков и развитию тканей мозга.

Специалисты обнаружили, что 50% рациона неандертальцев, которые обитали в районе Фигейра-Бравы, составляли моллюски, ракообразные и птицы, а также рыба и млекопитающие. Кроме того, они часто охотились на лошадей, оленей и коз.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Иностранцам захотели упростить получение российского гражданства

24.02 / Автоновости: Кроссовер Changan CS35+ опередил по популярности Hyundai Creta и Renault Kaptur

14.02 / В Пекине введен обязательный карантин

19.02 / Alphabet отказалась от поддержки проекта летающих электростанций

14.02 / Гаджеты: Новая функция Instagram вернёт соцсеть к истокам

20.02 / Путин поручил обеспечить самый высокий уровень защиты на День Победы

16.02 / Сирийский Алеппо освободился от боевиков

04.02 / Ольга Голодец перешла на работу в Сбербанк, где будет курировать социальные и медицинские программы

12.02 / ZDF – США и Германия годами прослушивали друзей — а тем им ещё и платили

20.02 / Цена барреля нефти Brent поднялась выше 59,3 доллара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска