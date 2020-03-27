Ученые рассказали о диете неандертальцев

27.03.2020, 21:20, Новости дня

Раскопки подтвердили, что в Португалии в районе Фигейра-Бравы обитали неандертальцы.

Исследование показало, что они занимались сбором моллюсков и часто ловили рыбу. По мнению ученых, употребление неандертальцами большого количества продуктов, которые богаты жирными кислотами, способствовало повышению когнитивных навыков и развитию тканей мозга.

Специалисты обнаружили, что 50% рациона неандертальцев, которые обитали в районе Фигейра-Бравы, составляли моллюски, ракообразные и птицы, а также рыба и млекопитающие. Кроме того, они часто охотились на лошадей, оленей и коз.