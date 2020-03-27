Духовное управление мусульман Татарстана вводит особые меры из-за эпидемии коронавируса

27.03.2020, 21:18, Новости дня

Духовное управление мусульман Республики Татарстан вводит особые меры предосторожности из-за распространения коронавирусной инфекции. К верующим обратился муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, передает ГТРК "Татарстан".

Гражданам рекомендуется не посещать пятничную молитву. Ее можно заменить выполнением полуденного намаза. Сообщается, что внутрь храмов для совершения молитвы будут пускать только мусульман в масках и респираторах, и после дезинфекции рук.

Предписания врачей и рекомендации властей нужно соблюдать, ведь их задача — защитить нас всех от возможной беды, отметил муфтий. Все эти органичения, в том числе, касающиеся правил посещения мечетей, — временные, но очень важные, подчеркнул он, обращаясь к верующим.

По последним данным, в Татарстане 11 заболевших коронавирусом. Один зараженный уже выздоровел. В связи с угрозой распространения вируса в Казани прекрается работа кафе, ресторанов и пунктов проката.

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ГТРК "Татарстан"