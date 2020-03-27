 

Духовное управление мусульман Татарстана вводит особые меры из-за эпидемии коронавируса

27.03.2020, 21:18, Новости дня

Духовное управление мусульман Республики Татарстан вводит особые меры предосторожности из-за распространения коронавирусной инфекции. К верующим обратился муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, передает ГТРК "Татарстан".

Гражданам рекомендуется не посещать пятничную молитву. Ее можно заменить выполнением полуденного намаза. Сообщается, что внутрь храмов для совершения молитвы будут пускать только мусульман в масках и респираторах, и после дезинфекции рук.

Предписания врачей и рекомендации властей нужно соблюдать, ведь их задача — защитить нас всех от возможной беды, отметил муфтий. Все эти органичения, в том числе, касающиеся правил посещения мечетей, — временные, но очень важные, подчеркнул он, обращаясь к верующим.

По последним данным, в Татарстане 11 заболевших коронавирусом. Один зараженный уже выздоровел. В связи с угрозой распространения вируса в Казани прекрается работа кафе, ресторанов и пунктов проката.

Текст:

ГТРК "Татарстан"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Минивэн Toyota Sienna получит гибридный мотор

05.02 / Фигуранту дела об убийстве Шеремета Владиславу Грищенко продлили арест

24.02 / В Германии автомобиль въехал в группу участников карнавала. Тридцать человек пострадали, в том числе дети

14.02 / Трамп заявил, что может запретить помощникам слушать его телефонные разговоры

13.02 / Мишустин назвал резервы для снижения ипотечных ставок

18.02 / Из подозреваемой в педофилии семьи изъяли девочку в Хабаровске

04.02 / Прокуратура направила в суд ходатайство о принудительном лечении Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве

18.03 / Роскосмос объявил эвакуацию сотрудников с космодрома в Куру

27.03 / Число заболевших коронавирусом в России превысило 1000 человек

19.02 / США и Саудовская Аравия: 75 лет партнерства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска