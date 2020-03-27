 

Члены семей россиян смогут вернуться, даже не имея гражданства РФ

27.03.2020, 21:18, Новости дня

Члены семьи возвращающихся на родину россиян смогут въехать в страну даже без гражданства РФ по распоряжению правительства, загранучреждения РФ получили соответствующие инструкции.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в условиях ограничительных мер из-за коронавируса семьи возвращающихся россиян получили возможность не разлучаться. Речь идет о супругах, родителях, детях, усыновителях и усыновленных, а также о опекунах.



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