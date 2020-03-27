 

Российские войска РХБ провели эффективную дезинфекцию пансионата в пригороде Бергамо

27.03.2020, 21:18, Новости дня

Аэрозольные комплексы, которые применяют специалисты войск радиационной, химической и биологической  (РХБ) защиты России в пригороде Бергамо, показали свою эффективность и быстроту. Об этом сообщил начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения полковник Игорь Богомолов в эфире программы "60 минут".

По его словам, силами военных специалистов проведена дезинфекция и санитарная обработка внутренних помещений зданий, а также на участках дорог и прилегающей территории пансионата пожилых людей.

"Всего обработано более двух тысяч квадратных метров, — сказал Богомолов. — Санитарная обработка проводилась комплексами дезинфекционных аэрозолей и авторазливочной станцией АРС-14КМ".

Он сообщил, что в настоящий момент еще одна группа российских военных работает в пригороде Бергамо в другом пансионате. Богомолов добавил, что войска РХБ защищены костюмами "изолирующего и фильтрующего" типа.

Кроме того, технические средства, которые имеются на вооружении российских специалистов, самые передовые в мире, считает он.

По последним данным, от коронавируса в Италии умерли 9134 человека, за последние сутки показатель увеличился на 969. Это самое большое число жертв за все время пандемии коронавируса.

24 марта в Италию с гуманитарной миссией прибыл последний, четырнадцатый борт ВКС России. Он доставил военных специалистов и оборудование в страну, где больше всех в мире страдающих от эпидемии коронавируса. Всего РФ направила около ста специалистов, включая вирусологов, технику и медикаментов.



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