 

Глава МВФ заявила о начале нового мирового экономического кризиса

27.03.2020, 21:17, Новости дня

Экономика планеты вошла в стадию кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, это беспрецедентный вызов для всего мира. Такое заявление 27 марта на брифинге по итогам видеоконференции с министрами финансов и главами национальных банков стран G20 сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщил сайт МВФ.

“Уже ясно, что мы вступили в рецессию – такую же или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем выход из нее в 2021 году, но только при условии, если нам удастся повсеместно сдержать вирус и избежать проблем с ликвидностью и платежеспособностью. Основное беспокойство в связи с долгосрочным воздействием внезапной остановки мировой экономики – это риск волны банкротств и увольнений, которые не только могут подорвать восстановление экономики, но и разрушить саму структуру наших обществ”, – сказала директор-распорядитель.

По ее мнению, сильные экономики имеют наилучшие шансы во время мирового кризиса; в странах с низким уровнем доходов и развивающимися рынками проблем будет больше.

МВФ за последние дни получил около 80 запросов на предоставление экстренной помощи для борьбы с коронавирусом, один запрос – для Кыргызстана – удовлетворен в рекордные сроки, добавила Георгиева.

23 марта она оценивала потери развивающихся рынков в связи с кризисом в $83 млрд.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 566 тыс., умерло 25,3 тыс. человек.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать “черным лебедем” для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, который привел к сокращению торговли на планете на 10% и первому со времен Второй мировой войны снижению общемирового ВВП.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Очки Google Glass Enterprise Edition 2 можно купить за 1000 долларов

08.02 / В Турции водитель фургона пережил столкновение с поездом. Видео

15.02 / ФСБ: Капитан задержанного украинского судна признался в браконьерстве

22.02 / Впервые в РФ коллектор дисквалифицирован за нарушения в общении с должниками

10.02 / Швейцарцы поддержали уголовное наказание за дискриминацию секс-меньшинств

05.03 / «Зачем отказываться от борща и котлет, если не нравится винегрет». Элла Памфилова сравнила поправки в Конституцию с комплексным обедом

09.02 / Boeing 747 British Airways преодолел скорость звука из-за урагана

25.03 / Как работает доставка еды и продуктов в России на время пандемии

21.02 / Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на дуэли взглядов. Видео

27.02 / В Волгоградской области дети провалились под лед, один погиб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска