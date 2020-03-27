В Нацбанке заявили, что украинцы теперь продают больше валюты, чем покупают

27.03.2020, 21:17, Новости дня

За прошедшую неделю украинцы продавали больше валюты, чем покупали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины в Facebook.

“Спрос на валюту со стороны населения упал: в последние дни граждане продают даже больше, чем покупают. Отток средств нерезидентов незначительный. Основной спрос на валюту формируют украинские компании, который уравновешивается предложением валюты со стороны экспортеров”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Нацбанке отметили, что спрос на валюту упал и на межбанке: “На этой неделе мы только в три из пяти дней выходили на рынок с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний и в целом продали небольшой объем валюты – менее $80 млн. Курс гривны на межбанке колебался на уровне 28 грн/$”.

Также, заявили в НБУ, на этой неделе был проведен обмен наличных долларов на безналичные.

“Сумма транзакции составила $130 млн. Следующая операция на $180 млн состоится в понедельник, и, вероятно, еще одна – в конце следующей недели. Таким образом, вскоре проблема с дефицитом валютной наличности, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением, будет решена”, – отметили в пресс-службе регулятора.

🔥 Підсумки дня на валютному ринку!Сьогодні Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 16 млн дол…. Posted by Національний банк України on Reede, 27. märts 2020

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Для поддержки гривны Нацбанк активно проводил валютные интервенции на межбанке: с 10-го по 20 марта регулятор продал более $2 млрд.

20 марта Нацбанк сообщил, что гривна впервые за последние несколько недель укрепилась, а спрос на валюту со стороны населения начал падать.