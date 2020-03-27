Ростуризм рекомендовал россиянам отложить поездки по стране

27.03.2020, 21:16, Новости дня

Ростуризм порекомендовал россиянам, планировавшим путешествия по стране, перенести поездки из-за коронавируса.

В связи с поручением правительства от 27 марта ведомство порекомендовало туристам, планирующим поездку по РФ рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Туристам, забронировавшим тур или самостоятельную поездку по РФ [рекомендуется] рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты (по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения)», – сообщило ведомство.

Также Ростуризм порекомендовал туроператорам и отелям максимально содействовать гражданам в переносе поездки, по возможности, не меняя условий отдыха.

Напомним, с 27 марта РФ закрыла все международные полеты, исключение – вывозные рейсы для доставки граждан РФ домой, грузовое и почтовое авиасообщение. Также в РФ назвали сроки возвращения организованных туристов домой.