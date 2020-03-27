Греция обвинила Турцию в поджоге палаток в лагере мигрантов на границе

27.03.2020, 21:16, Новости дня

В правительстве Греции заявили, что турецкие власти якобы подожгли палатки в лагере мигрантов на своей стороне границы в районе Эврос перед тем, как вывезти собравшихся там мигрантов.

В Сети появилась видеозапись пожара в палаточном лагере мигрантов.

Ранее Турция объявила, что около 5,8 тыс. мигрантов, которые находились на границе с Грецией, будут вывезены в девять турецких провинций из-за пандемии коронавируса, информирует РИА «Новости».

При этом по данным немецкого издания Der Spiegel, Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) имеет сведения о том, что турецкая сторона подталкивала мигрантов к столкновениям с греческими пограничниками.

По информации СМИ, турецкие органы вынуждали мигрантов садиться в автобусы и привозили их в пограничные районы. В БНД есть сведения о том, что в толпу беженцев турецкие власти внедряли подстрекателей, которые призывали мигрантов к беспорядкам у пограничных заграждений, информирует ТАСС.

Однако представители турецких органов безопасности на переговорах с германской стороной отрицали причастность к февральским событиям. В БНД на запрос издания пока не ответили.

Напомним, Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев. Мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией.