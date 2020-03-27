Пациенты больницы в Коммунарке рассказали об условиях лечения коронавируса

27.03.2020, 21:09, Разное

На протяжении 16 – 27 марта из медицинского учреждения в Коммунарке, главной «коронавирусной» больницы Москвы, были выписаны 432 пациента. Журналисты «360» пообщались с некоторыми из них и поинтересовались, каковы были условия лечения, и что с ними будет дальше.

Один из выписанных из вышеупомянутого медучреждения пациентов, скорее всего, мог подхватить COVID-19 в Латвии, откуда он возвратился 12 марта. По словам мужчины, аппаратное обеспечение больницы – на современном уровне: имеются и компьютерные томографы для проверки лёгких и других внутренних органов, и ИВЛ-устройства. Данную информацию подтвердил и другой бывший пациент Коммунарки, добавивший: он может назвать проблемой число персонала в медицинском учреждении, но никто не предполагал, что мир охватит эпидемия. Не зря российские врачи устраивают различные флешмобы, призывая сограждан соблюдать самоизоляцию, так как медиков может попросту не хватить, если коронавирус будет поражать всё большее число людей.

Ещё один бывший пациент московской больницы пожаловался на длительный срок ожидания результатов анализов на коронавирус – около недели, и не все они в итоге совпадают между собой. Другой собеседник телеканала отметил: хоть медики были очень уставшими, все они профессионально справлялись со своими задачами. Палаты в медицинском учреждении, по его словам, «словно номера в гостинице», пациентов хорошо кормят, а персонал входит в положение заболевших и всегда готов прийти на помощь.