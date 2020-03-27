Собянин попросил москвичей провести нерабочую неделю дома или на даче

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27.03.2020, 21:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.

«Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии – если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило. Все девять дней надо просидеть дома – в квартире или на даче. Не приглашайте гостей и сами не ходите в гости, без крайней нужды не посещайте магазины. Прогулки тоже лучше исключить или гулять кратко и только с членами семьи», – приводятся слова мэра на сайте правительства Москвы.

Мэр также попросил в эти дни соблюдать максимально строго домашний режим, а если нужно ходить на работу, то следует ограничить свой маршрут поездкой туда и обратно.

«От каждого из нас сегодня в буквальном смысле слова зависят жизни многих людей. Пожалуйста, оставайтесь дома», – добавил мэр.

Напомним, президент РФ Владимир Путин убежден, что ситуация с коронавирусом в РФ точно изменится к лучшему, вопрос только в сроках. После обращения президента Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом, доверие к главе государства выросло.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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