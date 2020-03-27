 

В ФМБА сообщили об экспериментальных аппаратах ИВЛ для нескольких человек

27.03.2020, 21:08, Новости дня

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало опытные образцы аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Один такой аппарат способен вентилировать легкие двум и даже четырем пациентам одновременно, отметила глава ФМБА, передает РИА «Новости».

Также в ФМБА создали семь прототипов вакцины от коронавируса, отметила Скворцова, информирует ТАСС.

При этом готовую к применению вакцину от этого заболевания можно ждать не ранее чем через 11 месяцев, подчеркнула глава агентства.

В понедельник Скворцова сообщала, что вакцина прошла первую фазу испытаний.

Напомним, недостаток аппаратов ИВЛ отмечается в США. Президент страны Дональд Трамп обвинил General Motors, что компания не сдержала обещания по поставкам требуемого количества аппаратов, а в соцсетях обратились к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску наладить производство собственных аппаратов ИВЛ.



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