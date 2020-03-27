Мнение: Пшеница дороже нефти, худший кризис за 100 лет и готовность к нефтяной войне

27.03.2020, 21:06, Разное

1. Российские товары неплохо держатся в условиях кризиса. Если потребность в бензине и авиатопливе по всему миру падает, то спрос на еду растёт. Нефть подешевела, а пшеница, наоборот, значительно подорожала, и на какое-то время даже стала дороже нефти:

https://lenta.ru/news/2020/03/23/dorogo/

За последнюю неделю на фоне падения курса рубля и роста цен на зерно во всем мире российская пшеница рекордно подорожала. По стоимости за тонну на внутреннем рынке она обогнала нефть, пишет «Коммерсантъ».

Средние цены на продовольственную пшеницу, согласно подсчетам «Совэкона», составили 13,27 тысячи рублей за тонну, что на 1,02 тысячи дороже, чем в предыдущую неделю. Это максимальный уровень за всю историю.

Между тем российская марка нефти Urals в конце прошлой недели торговалась на уровне 12,85 тысячи рублей за тонну (около 20 долларов за баррель).

Россия является одним из главных экспортёров зерновых в мире, ведущей сельскохозяйственной державой. Вероятно, наше сельское хозяйство, находящееся вдали от городов, слабо пострадает от кризиса, и даже получит шанс дополнительно подняться на фоне мировых проблем.

Впрочем, на данный момент наша страна озабочена собственными запасами еды. На днях был введён временный запрет на экспорт круп, которые слишком рьяно сметают с полок магазинов:

https://lenta.ru/news/2020/03/23/krupa/

К счастью, производителям круп быстро удалось доказать Минсельхозу, что пшёнки и перловки хватит на всех. Насколько я знаю, запрет уже отменён.

2. Британская газета Financial Times объявила текущий кризис на рынке «чёрного золота» худшим за 100 лет:

https://www.ft.com/content/7afb4c04-6d58-11ea-89df-41bea055720b

Мировое потребление нефти из-за эпидемии коронавируса может упасть с нынешних 100 миллионов баррелей в день на 10-25 процентов. Хранилища и танкеры скоро будут переполнены дешёвой нефтью, которую некуда девать.

От этого могут серьёзно пострадать все нефтепроизводтели без исключения, в том числе и американские. Неудивительно, что в такой ситуации они готовы договариваться с кем угодно:

https://www.rbc.ru/economics/24/03/2020/5e7a55389a79477f5ac217e1

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом.

Провести переговоры предложил штат Техас — крупнейший в США производитель сланцевой нефти, по добытчикам которой нанес сильный удар обвал цен. Техасские «сланцевики» также пошли на диалог с ОПЕК.

Переговоры США с Саудовской Аравией уже начались. Ситуацию разбирает коллега Crimson Alter:

https://tlg.name/crimsondigest/1155

Госдеп убедительно призывает Саудовскую Аравию перестать фестивалить на нефтяных рынках и вернуть все как было:

25.03: Официальное заявление Госдепартамента США о переговорах госсекретаря Помпео и наследного принца Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда (это – «самый главный в Эр-Рияде»):

<…> Госсекретарь Помпео и наследный принц сосредоточили внимание на необходимости поддержания стабильности на мировых энергетических рынках в условиях мирового отклика [на эпидемию]. Секретарь подчеркнул, что как лидер G20 и важный энергетический лидер, Саудовская Аравия имеет реальную возможность воспользоваться случаем и успокоить мировые энергетические и финансовые рынки, когда мир сталкивается с серьезной экономической неопределенностью. <…>

https://www.state.gov/secretary-pompeos-call-with-saudi-crown-prince-mohammed-bin-salman-al-saud-4/

Пока давят. Сравнительно вежливо, давая возможность «сохранить лицо» и стать «лидером G20» и все такое. Явно не последний заход и дальше будет веселее. На этом фоне предложение Ситтона о «срезаем 10% в Техасе, в Саудовской Аравии и России = всем будет хорошо» – выглядит перспективным. И даже возможным. Но по-настоящему оно сыграет (если переговоры действительной пойдут на успех) уже после коронавирусного шока.

3. Не только агентство Фитч, процитированное в одном из предыдущих постов, но и агентство Мудис высоко оценивает готовность нашей страны к кризису:

https://lenta.ru/news/2020/03/25/moodys/

Россия оказалась лучше подготовлена к внешним экономическим шокам, таким как дешёвая нефть из-за ценовой войны, чем многие другие страны-производители сырья. Об этом говорится в прогнозе, подготовленном рейтинговым агентством Moody’s.

Аналитики отметили, что на руку Москве играют гибкий обменный курс и большой объём иностранной валюты в резервах. Ожидается, что дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года не превысит 1 процент ВВП после профицита в 2019-м на уровне 5,3 процента.

Экономисты Moody’s отметили, что валютные резервы Банка России, за исключением золота, на конец 2019 года покрывали 90 процентов общего внешнего долга. Для сравнения, в 2014-м во время предыдущего кризиса, ударившего по экономике России, они покрывали только 55 процентов.

Тем временем, Саудовскую Аравию и её нефтяных соседей ожидают финансовые проблемы. При цене в 20 долларов за баррель арабские монархии проедят свои валютные резервы за 7 лет. Однако если брать конкретно саудитов, у них деньги закончатся гораздо раньше:

https://lenta.ru/news/2020/03/24/crysis/

Даже если бы цены не упали, а остались на уровне 50-55 долларов, как месяц назад, Эр-Рияд истощил бы свои резервы к 2024 году. Теперь же идёт речь о гораздо более коротком сроке.

Времени для игр в «нефтяные войны» у арабов не так уж много. Всей глубины кризиса, связанного с коронавирусом, они, судя по всему, месяц назад не предвидели. Поэтому у Саудовского Королевства есть серьёзные основания для того, чтобы как можно скорее договориться с Россией и США.