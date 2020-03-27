 

Мнение: Условие

27.03.2020, 21:01, Разное

Российское минэнерго выступило с пространным заявлением касательно ситуации на нефтяном рынке. Оно сообщило, что предложенное Саудовской Аравией дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в начале марта – «капля в море», так как текущее падение спроса достигает 15 млн баррелей в сутки. Поэтому только соглашение с ОПЕК проблему не решает, требуется подключение «других стран».

Под ними понимаются только США – остальные просто не имеют достаточных объемов для сокращения.

Фактически это начало торга – Кремль оценивает угрозу альянса Саудовской Аравии и США как вполне реальную и не хочет остаться за бортом.

Угроза со стороны возможного альянса США и КСА в том, что помимо обязывающих договоренностей у США есть политический инструмент для борьбы с конкурентами – санкции.

Понятно, что именно Россия станет наиболее уязвимой для санкций – она экспортирует порядка 5 млн баррелей в сутки, и убрав такой навес с рынка, Штаты и Королевство резко улучшат своё положение без избыточных ограничений.

Иран, Венесуэла и Ливия уже фактически ушли с рынка. Нужно убирать кого-то ещё. А США уже назвали Россию главным виновником произошедшего на нефтяном рынке. Осталось определить наказание.

Уже поэтому предложение и условие российского минэнерго проигнорируют. Все, что было нужно сделать для самоутопления, Россия сделала. Такие просчеты никто не прощает, ими пользуются. С огромным удовольствием.

Источник: Эль Мюрид



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