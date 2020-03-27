 

Проживающая на Бали россиянка рассказала, как пандемия коронавируса отразилась на жизни острова

27.03.2020, 20:53, Разное

Россиянка по имени Ольга, проживающая уже некоторое время на индонезийском острове Бали, в интервью рассказала, как пандемия коронавируса отразилась на жизни местного населения. Власти Индонезии с 20 марта отменили безвизовый въезд и продлевают карантин.
По словам россиянки, в этом году индуистский Новый год, или День тишины, выпал на 25 марта и накануне должен был состояться праздничный парад. Однако массовое мероприятие пришлось переносить на начало августа. В связи с пандемией коронавируса на Бали ввели карантин и сегодня, 27 марта, его продлили ориентировочно до конца месяца. На острове перекрыто большинство дорог, а проживающих в отелях людей зачастую не выпускают за его территорию.

Как рассказывает Ольга, большая часть магазинов и кафе закрыта. Последние работают в режиме «еда на вынос», а вот в торговых точках с товарами наблюдаются некоторые перебои. Когда девушке нужно было купить продукты, то она с трудом нашла открытый магазин, однако и на его полках, кроме чипсов и лапши, практически ничего не было, информирует NewInform.



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