Эксперт назвала сервисы и товары, имеющие потенциал в условиях угрозы коронавируса

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27.03.2020, 20:53, Новости дня

«Сегодня чуть понятнее стали следующие шаги государства в работе с бизнесом. Главное, что есть решение по аренде, будут кредиты на зарплату», – сказала газете ВЗГЛЯД основатель проекта MamaNonStop Елена Лазарева о своих впечатлениях от встречи президента с российскими бизнесменами.

«Уже чувствуется движение навстречу, вчера и сегодня оно было особенно сильным», – сказала основатель проекта MamaNonStop, член «Опоры России» и активист ОНФ Елена Лазарева.

Накануне президент Владимир Путин встретился в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево с представителями крупного и малого бизнеса. Речь шла о помощи бизнесу в условиях падения мировой экономики, вызванного пандемией коронавируса во многих государствах Европы, Азии и Америки.

Участники встречи признали, что структура бизнеса в РФ на фоне угрозы коронавируса быстро меняется. «Уже ясно, что на фоне массовой самоизоляции россиян свои позиции усилят сервисы доставки. Будет расти бизнес в онлайне, вырастут IT-компании», – предрекает Лазарева.

Она не исключает развития рынка дистанционного обучения и сетевых развлечений. Могут появиться и новые отечественные товары. «Ситуация способствует появлению на полках отечественной продукции. У ресторанов, которые сейчас закрыты, есть собственные кухни, особенно у сетевых. К примеру, стоит начать поставлять через Сеть российкие пельмени», – считает представительница «Опоры России».

Отметим, что на встрече с главой государства Лазарева задала вопрос о возможности снижения стоимости аренды. Как заметил в ответ присутствующий на встрече первый вице-премьер Андрей Белоусов, «сейчас будем договариваться с субъектами», чтобы они «ни в коем случае не расторгали договоры аренды и не повышали арендную плату». 



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