Мария Машкова не смогла улететь в США к мужу и детям из-за коронавируса

27.03.2020, 20:53, Разное

Российская актриса театра и кино Мария Машкова на своей странице в Instagram решила ответить на вопросы касательно её отца – народного артиста РФ Владимира Машкова, так как их в последнее время стало особенно много. Также дочь знаменитого актёра пояснила, почему она с мужем и детьми проживает не на родине, а в США.

Как написала в соцсети Мария Машкова, у неё и отца разнятся взгляды на политическую ситуацию в российском государстве и на жизнь граждан в нём. Своего родителя актриса очень любит и благодарна ему за жизнь и за воспитание. Однако артистка подчеркнула: и она, и её отец – оба взрослые люди, у каждого – отдельные жизни. Владимир Машков не из тех знаменитостей, которые оплачивают своим детям и внукам «шикарную жизнь за границей», подчеркнула дочь народного артиста. «Для меня – к сожалению, а для папы – к чести», – добавила звезда.

Мария Машкова пояснила, что проживать в США выбирала не она, а её нынешний муж, и ей пришлось согласиться с решением избранника. Однако жизнь на два государства непроста: например, через два дня артистка планировала улететь в Штаты к своей семье, чтобы на карантине по коронавирусу находиться рядом с детьми и возлюбленным, однако перелёты теперь отменены, и ей пришлось остаться в России.

«Я всё же стараюсь сохранять положительный настрой и думать о том, что все здоровы», – написала Мария Машкова.

В заключение Instagram-поста актриса отметила, что любит российскую столицу, своих друзей и работу, но супруг её в США проживает с 14-летнего возраста, а в заокеанском государстве совсем другой менталитет и иные «правила игры». И хотя артистка и её избранник во многом не похожи друг на друга, «для того чтобы любить человека, вовсе необязательно иметь точку зрения, идентичную его, однако непременно следует уважать его позицию по тому или иному вопросу», подчеркнула Мария Машкова. Она призвала поклонников пересидеть непростое время дома и постараться стать добрее и терпимее к окружающим.