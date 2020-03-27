Все на карантин: кронпринцесса Виктория, Елизавета II, князь Альбер II и другие монархи, которые работают из дома

27.03.2020, 20:50, Разное

Близится к концу вторая неделя всемирного карантина. К этому времени рекомендацию самоизолироваться приняло всерьез уже гораздо больше людей, чем даже несколько дней назад. В их числе оказались и монаршие особы – теперь они активно публикуют в социальных сетях кадры из рабочих кабинетов в своих резиденциях и дворцах. Одним из первых на карантин ушел князь Монако Альбер II – но, к сожалению, уже после того как у него был обнаружен коронавирус. Сам князь уверил, что чувствует себя хорошо и просто какое-то время поработает дома вдали от жены и детей. После этого решение прекратить какие-либо контакты приняла королева Великобритании. Елизавета II вместе с мужем, принцем Филиппом, в начале недели, еще до известия, что ее сын, принц Чарльз, подхватил вирус, уехала в Виндзор и контактирует лишь с прислугой в количестве 8 человек. При этом королева продолжает выполнять свои обязанности: к примеру, в среду она созвонилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и узнала актуальные новости о работе правительства.

Королева Великобритании Елизавета II и Борис Джонсон Князь Монако Альбер II

Также из дома решили не выходить принц и принцесса Норвегии – Хокон и Метте-Марит – вместе с детьми. Они уже несколько дней не покидают своего поместья Скаугум, расположенного в городе Аскер, в 19 километрах от Осло. Все потому, что в конце прошлого года принцесса узнала о хронической болезни дыхательных путей, поэтому врачи порекомендовали ей соблюдать карантин во время коронавируса. Супруги поделились в Instagram домашними снимками и рассказали, как проходят их дни: так, Метте-Марит гуляет с детьми по территории поместья, делает с ними уроки, пока Хокон по видеосвязи совещается с чиновниками. На днях он провел видеоконференцию с представителями сферы здравоохранения.

Принц Хокон и принцесса Метте-Марит Кронпринц Норвегии Хокон

Кронпринц Дании Фредерик тоже не отстает от своего норвежского коллеги и ежедневно созванивается с подчиненными по FaceTime. Недавно, например, он из своей резиденции в Копенгагене справлялся о том, как сейчас работают волонтеры Красного креста в Дании, а заодно поблагодарил их за самоотверженную работу. А королева Бельгии Матильда опубликовала в Instagram видео, в котором призвала молодежь больше читать, пока на карантине есть такая возможность.

Кронпринц Дании Фредерик Королева Бельгии Матильда

От европейских монархов не отстает и король Нидерландов Виллем-Александр – несколько дней назад он выпустил обращение к нации, записанное из его кабинета в резиденции Хёйс-тен-Бос, расположенной на окраине Гааги. Король призвал отнестись к вспышке вируса COVID-19 серьезно и не пренебрегать мерами предосторожности. Также о самоизоляции объявило и старшее поколение европейских монархов: король Бельгии Филипп, бывшие король и королева Швеции Карл Густав XVI и Сильвия. Напомним, коронавирус наиболее опасен для людей старше 65 лет.

Король Нидерландов Виллем-Александр

Король и королева Швеции Карл Густав XVI и Сильвия Король Бельгии Филипп