 

Конгресс США выделил на восстановление экономики более 2 трлн долларов

27.03.2020, 20:48, Новости дня

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение из бюджета страны суммы в размере 2,2 трлн долларов для стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса.

Ранее пакет помощи был единогласно одобрен Сенатом. В скором времени документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу, который уже обещал подписать его, как только законопроект окажется у него на столе, передает РИА «Новости».

Как отмечают эксперты, пакет мер включает в себя 350 млрд долларов на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым каникулам для малого бизнеса, 250 млрд на расширенное страхование безработицы. Кроме того, 300 млрд долларов пойдут на прямые выплаты работающим американцам в качестве единовременной поддержки.

Еще 500 млрд долларов пойдут на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, штатов и городов, которые наиболее пострадают от последствий коронавируса. В том числе там предусмотрены 29 млрд на поддержку пассажирских и грузовых авиаперевозчиков.

Напомним, по мнению МВФ, мировая экономика погрузилась в рецессию и выберется из нее ближе к 2021 году.

Существует мнение, что высокая заболеваемость коронавирусом в США вызвана недостаточной диагностикой заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / 1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

17.02 / Филиппины решили депортировать обвиняемую в мошенничестве россиянку

19.03 / Власти РФ назвали СOVID-19 «одним из худших кризисов» в здравоохранении за 50 лет

13.03 / Клип на песню Little Big для «Евровидения» обогнал конкурентов по просмотрам

19.02 / Новый электрический кроссовер Chery eQ5 получил полный привод

23.02 / “Лёд 2” собрал первый миллиард в российском прокате

17.03 / Российским предприятиям и фирмам рекомендуют переходить на гибкий график

17.02 / «Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай

25.03 / Премьер Франции призвал готовиться к долгой борьбе с последствиями коронавируса

10.03 / Президент Европарламента решил самоизолироваться дома после поездки в Италию. Вчера он был на работе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска