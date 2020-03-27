Москва назвала санкции против Венесуэлы «орудием геноцида»

27.03.2020, 20:48, Новости дня

Москва призвала снять санкции с Каракаса, эти ограничения в сложной экономической ситуации и пандемии коронавируса становятся орудием геноцида, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захакрова.

«Не устанем повторять и наш призыв о безотлагательной отмене односторонних противоправных санкций, которые в нынешних условиях эпидемии превращаются практически в орудие геноцида. Сейчас, когда просто задушенная рестрикциями экономика Венесуэлы нуждается в срочном содействии, блокирование доставки в страну продовольствия и медикаментов, ограничение доступа к государственным средствам на счетах в иностранных банках просто ставит под угрозу тысячи человеческих жизней», – сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что РФ продолжит помогать Венесуэле, в том числе в борьбе с коронавирусом.

«На этой неделе в Каракас была доставлена первая партия из 10 тыс. тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции», – отметила дипломат.

Она уточнила, что есть и другие запросы на помощь, «они рассматриваются».

Захарова добавила, что заявления генпрокуратуры США, в котором президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняется в прямом участии в международном обороте наркотиков, абсурдны.

«Подобные заявления звучат просто абсурдно, дико в то время, когда весь мир объединяет усилия по борьбе с пандемией. Вашингтон продолжает травлю суверенного государства, причем не одного», – отметила представитель МИД, информирует ТАСС.

В пятницу власти Венесуэлы сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом в стране, число зараженных достигло 107 человек.

В четверг министерство юстиции США обнародовало обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и руководства страны, утверждая, что они якобы причастны к наркоторговле. При этом за Мадурго объявили награду в 15 млн долларов.