 

Захарова назвала цинизмом требование отстранить российских спортсменов от Олимпиады

27.03.2020, 20:48, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничными требования отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде в 2021 году.

При этом она добавила, что Москва с уважением относится к решению Токио и МОК перенести Олимпийские игры на 2021 год, передает ТАСС.

«В нашей стране с пониманием и уважением восприняли это решение, которое отвечает интересам спортсменов, тренеров и, конечно, зрителей», – подчеркнула дипломат.

В пятницу президент ВАДА Витольд Банька заявил, что спортсмены, чья дисквалификация за допинг истечет до старта Олимпийских игр в Токио в 2021 году, смогут принять участие в соревнованиях.



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