Майк Пенс: экономика США несмотря на пандемию по-прежнему сильна

27.03.2020, 20:45, Новости дня

Вице-президент Майк Пенс считает, что основы американской экономики по-прежнему остаются крепкими, несмотря на пандемию коронавируса, которая шокировала рынки и привела к беспрецедентным увольнениям миллионов людей.

«Несмотря на то, что фондовый рынок начал ослабевать, и на этой неделе там произошли драматические события, президент Трамп и вся наша экономическая команда считают, что все основы [экономики] остаются крепкими, – сказал Пенс в интервью телеканалу CNBC. – И как только мы разберемся с коронавирусом, эта экономика вернется, когда наша страна пройдет через это непростое время».

Пенс предположил, что вероятное распространение коронавируса будет менее опасным, чем прогнозировалось ранее, уточнив, что прежние модели развития эпидемии «в настоящее время считаются неверными». Ссылаясь на данные, которые стали доступны в последние дни, вице-президент сказал, что степень распространения вируса «оказалась значительно ниже, чем во многих ранних прогнозах».

Майк Пенс, который возглавляет рабочую группу Белого дома по разрешению кризиса, связанного с пандемией коронавируса, добавил, что администрация собирается ослабить режим карантина в тех районах страны, где вспышка коронавируса оказалась небольшой.

Однако вице-президент уточнил, что его рекомендации Дональду Трампу по этому поводу будут основываться на поступающих данных.

Ранее на этой неделе президент сказал, что надеется на ослабление карантина в некоторых районах США уже к 12 апреля, когда католики и протестанты будут праздновать Пасху. Пенс назвал этот срок «зыбким», согласившись, таким образом, с представителями общественного здравоохранения, входящими в рабочую группу Белого дома по реагированию на пандемию коронавируса.