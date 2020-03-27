Названа причина смертоносного пожара в Екатеринбурге

27.03.2020, 20:40, Разное

Основной версией пожара в Екатеринбурге, жертвами которого стали семь человек, является поджог. К такому выводу пришли эксперты, привлеченные к расследованию дела.

Стоит отметить, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы в данный момент прорабатывают альтернативные версии, которые нельзя исключать, пишет ТВ Центр.