Названа причина смертоносного пожара в Екатеринбурге

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27.03.2020, 20:40, Разное

Основной версией пожара в Екатеринбурге, жертвами которого стали семь человек, является поджог. К такому выводу пришли эксперты, привлеченные к расследованию дела.

Стоит отметить, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы в данный момент прорабатывают альтернативные версии, которые нельзя исключать, пишет ТВ Центр.



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