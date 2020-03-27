«Альянс врачей» продолжил распространять фейки

27.03.2020, 20:30, Новости дня

Профсоюз медработников «Альянс врачей» продолжает распространять фейки о ситуации с коронавирусом в России, пишут СМИ.

Накануне глава организации Анастасия Васильева записала видеоролик о том, что коллектив московского роддома №8 предложил переоборудовать палаты данного медучреждения под инфекционный стационар для больных пневмонией, вызванной коронавирусом, передает «Ридус».

Теперь, убеждает Васильева, зараженные коронавирусом граждан якобы будут лежать вместе с роженицами. При этом она не обращает внимания на тот факт, что роддом в настоящий момент роддом пустует на 40%. Всех рожениц постепенно переводят в другие отделения.

Досталось от «Альянса врачей» и Минздраву. Васильева утверждает, что ведомство якобы рекомендует подозревающим у себя наличие коронавируса россиянам обращаться в поликлинику по месту жительства, чем ставит под угрозу заражения других пациентов. Распоряжение, на которое ссылается глава «Альянса врачей», датировано 29 февраля. Однако на момент выхода ролика на сайте Минздрава было опубликовано уже другое распоряжение, рекомендующее гражданам вызывать сразу врача на дом, если они вдруг почувствовали себя плохо.

Стоит заметить, что «Альянс врачей» неоднократно попадал под шквал критики как от представителей медицинского сообщества, так и журналистов, не говоря уже о чиновниках. Профсоюз уличали в подаче фейковых жалоб от медиков, раздувании скандала в Богдановичской ЦРБ, где сотни возмущенных врачей оказались тремя прачками и слесарем, пиаре на больных детях во время скандала в НМИЦ Блохина и весьма односторонней подаче материала.