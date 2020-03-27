 

Дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут поучаствовать в Олимпиаде в Токио

27.03.2020, 20:30, Новости дня

Президент ВАДА Витольд Банька заявил, что спортсмены, чья дисквалификация за допинг истечет до старта Олимпийских игр в Токио, смогут принять участие в соревнованиях.

«Дисквалификация привязана к промежутку времени, а не конкретным спортивным событиям. Неважно, проходят они или нет. Когда вы отбыли свое наказание, то можете соревноваться. В данной ситуации мы не можем продлевать дисквалификацию с юридической точки зрения», – сообщил Банька, передает «Спорт Экспресс» со ссылкой на Inside the Games.

Он добавил, что это в теории может стать проблемой для «чистых» спортсменов, поэтому необходимо усилить контроль за допингом.

Напомним, Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.



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