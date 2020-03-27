 

Гарри Галкин в математической задаче вывел «формулу любви»

27.03.2020, 20:30, Разное

В Instagram-аккаунте шоумена Максима Галкина появилось новое видео, главным действующим лицом которого является его с Аллой Пугачёвой сын Гарри. На кадрах наследник звёздных супругов сидит за кухонным столом и сочиняет математическую задачу, выводя, по его словам, «формулу любви».
Гарри Галкин сначала всерьёз рассуждает о некоем «притяжении двух сердец», которое сравнимо с магнитным, затем утверждает, что девушка каждый раз «притягивает и цепляет» влюблённого в неё юношу. «Формула любви от Гарика Максимовича», – подписал забавные видеокадры телеведущий.

В комментариях Instagram-подписчики разделились на два противоположных «лагеря». Одни отметили: они от души посмеялись над очередной демонстрацией артистизма Гарри Галкина, а другие раскритиковали родителей ребёнка за то, что разрешают ему разговаривать во время еды и сидеть за столом в шапке. Однако шоумен пояснил: его сын недавно был в бассейне, поэтому волосы не полностью высохли.



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