 

МИД назвал условия для въезда иностранцев в Россию

27.03.2020, 20:16, Новости дня

Близкие родственники россиян, которые сами не являются гражданами страны, смогут въехать в Россию вместе с ними, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она также разъяснила ситуацию с россиянами, находящимися в Индонезии и Таиланде. «Что касается Индонезии и Таиланда, планируется, что российские граждане оттуда будут доставлены в Россию вывозными рейсами российских авиакомпаний в течение следующей недели», – отметила представитель ведомства, информирует ТАСС.

При этом россияне, желающие вернуться в страну, должны подать данные о себе в посольства до 14.00 мск 29 марта, уточнила Захарова. МИД в пятницу передаст соответствующим ведомствам окончательные списки граждан, у которых возникли трудности с возвращением домой.

«МИД предписано 27 марта передать окончательно сформированные списки для организации содействия выезду российских граждан, находящихся за рубежом, в Россию в случае, если они испытывают затруднения», – добавила она.

Кроме того, Захарова завила о необходимости  помочь  правительству Сирии обеспечить медпомощь всем нуждающимся в связи с угрозой коронавируса.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границы страны не только для иностранцев, но и для оставшихся за рубежом украинцев. Он указал, что просил граждан вернуться в страну еще две недели назад. Из-за закрытия границ тысячи украинцев столпились на пункте пропуска у со стороны Польши, чтобы попасть домой.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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