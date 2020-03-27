 

Личное: Тусовщик Песков

27.03.2020, 20:14, Разное

11 марта Всемирная Организация Здравоохранения объявляет коронавирус пандемией.

Пандемия — необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса. Очень часто данный термин путают с термином эпидемия. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения, первоначально, почти всё население.


Фото: Соцсети

Перечитайте определение ещё раз.

  «Высшая степень эпидемического процесса». «Повальный характер». «Почти всё население».

Ясно, да?

11 марта объявлена пандемия, а 13 марта в одном из ресторанов Москвы проходит юбилей сестры Игоря Крутого, куда притаскиваются все чёрные дыры нашего шоубизнеса.

Глупые, пустые, тщеславные персонажи, привыкшие плевать на всё и на всех, включая пандемию и людей, которые могут от неё умереть. Главное же — покрасоваться в новом платье, не так ли?

 Смотрим видео:

Начиная с 29 — двадцать, твою мать, девятого! — января я пишу посты об опасности и серьёзности коронавируса.

Вот что я написала 29 января:

Это лишь дело времени, когда смертельную инфекцию какой-нибудь урод притащит в Россию.

Они рискуют своими жизнями — имеют право. Но кто им дал право ставить нашу жизнь под угрозу?

Гуси перелётные спокойно летят в эпидемически неблагополучные районы планеты. Туда, где лютует Эбола, где был СПИД. А потом привозят заразу в свой город, где обязательно кто-то умрёт, заразившись от них.

А вот что я написала 26 февраля:

Что хуже всего, на днях произойдёт вспышка в России. Перелётные писи, дефилировавшие на днях в Милане, вернулись домой. Учитывая огромный инкубационный период заболевания, скорее всего, скрытые носители уже среди нас и всех подряд уже заражают.

Цитата из моего поста от 2 марта:

Тогда объясните мне, почему десятки миллионов людей, ни разу не бывавших в Италии, должны заболеть коронавирусом, потому что Оксана Лаврентьева жить не может без шопинга в Милане? Почему бабушка-пенсионерка из Нахабино умрёт, заразившись от Давида или от Бородавки вирусом?

В период с 29 января по 2 марта я написала 7 постов об опасности коронавируса и о необходимости проявить сознательность и не шляться заграницу.


 Фото: Соцсети

Реакция Оксаны Лаврентьевой и многих облезлых драных кошек полусветской Москвы на опасность, о которой я практически ежедневно всех предупреждала, была следующей:

И что мне делать? Не жить ?)).

Я написала десятки постов по теме Коронавирус. Я начала говорить о нём до объявления пандемии и продолжила — после. Я делала это громко, настойчиво, так, чтобы даже самым отъявленным дебилам и дебилком стало понятно, что с коронавирусом шутить не стоит.

 Однако желание выгулять блестящие серёжки или лаковые ботинки у чёрных дыр нашего шоубизнеса — намного сильнее, чем забота о здоровье окружающих.

  Во всём мире — пандемия, а у нашей светской тусовки — юбилей сестры Крутого, куда притащились все!  

Вот вообще все!

Лещенко там был, теперь лежит на Коммунарке с коронавирусом. С очаговой пневмонией свалился и Игорь Николаев. Ждёт результаты теста на коронавирус, который, скорее всего, у него окажется положительным.

Николаева мне не жалко. Лещенко поначалу пожалела, а теперь думаю: «А с хера ли?» Прилетел из Штатов и сразу же — на очередную тусовку. Ну, свинство же!

  Скажу честно: если все наши светские заболеют, что, скорее всего, и произойдёт, я горевать не буду.

  Мне наших светских скотов не жалко. Вот совсем не жалко.   

Мне жалко няней, которые сидят с их детьми, пока те шарятся по светским пьянкам. Жалко водителей, домработниц, секретарей. Мне жалко их домашний персонал и сотрудников их компаний. Мне жалко родных и близких этих людей. Мне жалко всех нас.  

Но, знаете, что возмутило меня больше всего?

То, что на юбилей сестры Крутого припёрся пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.  

Ладно чёрные дыры. Они тупые и эгоистичные. Думать им — нечем. Но чиновник такого высокого ранга, который хотя бы должен делать вид, что ему не плевать на народ? Лицо, приближённое к Президенту? В разгар мировой пандемии припёрся на тусовочку?  !


Песков на юбилее Аллы Крутой. Песков в больнице на Коммунарке. Фото: Соцсети

Думаете, это — за гранью? Погодите, ещё не всё. Вот как прокомментировал Песков своё появление на тусовке:

«Но, собственно, тогда уже никто и за руку не здоровался и т. д., и было это более двух недель назад или две недели назад».  

Он ещё и откровенно соврал! Посмотрите видео ещё раз. Они там не просто — за руку, они там — взасос!  

Песков поступил крайне безответственно, а потом ещё и соврал.

  В отставку.  

Пусть отныне служит мужем Навки светской клоун.

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро



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