 

В Минздраве призвали россиян отказаться от массового общения на «длинных выходных»

27.03.2020, 20:09, Разное

Глава Минздрава Михаил Мурашко «длительные выходные» объявленные руководством РФ для граждан страны, не предназначены для массового общения. В ведомстве призывают соотечественников провести эти дни дома.

Не следует организовывать в данный период встречи с друзьями или родственниками, выезжать на пикники. В Минздраве рекомендуют уделить время семье, провести «длительные выходные» за чтением книг или просмотром любимых фильмов. Такие меры помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Люди, имеющие возможность трудиться удаленно, продолжат заниматься своим делом.



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